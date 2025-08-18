COP 30: Governo libera R$ 2,17 milhões para ações da Defesa Civil em Belém

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de R$ 2.171.250,00 à cidade de Belém (PA), que sediará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro. De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (18), o valor será destinado a ações da Defesa Civil.

A preparação da capital paraense para receber o evento internacional inclui a logística de hospedagem. Apuração do Poder360 aponta que as diárias de hotéis na cidade chegam a variar entre R$ 6.000 e R$ 238 mil durante o período da conferência. O presidente da COP 30, embaixador André Corrêa do Lago, afirmou que a questão da hospedagem é o principal desafio indicado por delegações internacionais, e alguns países chegaram a sugerir a mudança da sede devido aos valores.

Segundo a Secretaria da COP 30, o plano oficial de acomodação disponibilizará 2.500 quartos com tarifas entre US$ 100 e US$ 600, priorizando delegações oficiais.

Na mesma semana, governadores e vice-governadores de 19 Estados participaram do Fórum Nacional de Governadores em Belém e assinaram uma carta de apoio à realização do evento na cidade.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia