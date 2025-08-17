População dá ‘até logo’ ao Parque da Cidade que fecha para a COP 30

O domingo (17/8) foi de despedida no Parque da Cidade, em Belém. Em seu último dia aberto ao público antes de ser entregue ao governo federal e à Organização das Nações Unidas (ONU) para a montagem das estruturas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o espaço recebeu um movimento intenso de famílias, grupos de amigos e visitantes curiosos que quiseram aproveitar a área de lazer uma última vez. A reabertura está prevista para dezembro deste ano, após a realização da conferência do clima.

Inaugurado no dia 27 de junho de 2025, o Parque da Cidade se consolidou rapidamente como um dos principais espaços públicos de Belém, oferecendo 14 opções recreativas e esportivas para todas as idades. No domingo, a sensação era de despedida, mas também de gratidão pelo espaço que, em pouco tempo, virou referência de lazer.

Um dos exemplos foi o casal Alexandre Coelho, 53 anos, e Bernadete Rodrigues, 58 anos, moradores do bairro Parque Verde. Eles decidiram conhecer o parque justamente neste último dia, em companhia do cachorro “Pretinho”. “É a nossa primeira vez aqui e não sabíamos que ia fechar agora para a COP”, contou Alexandre. A impressão, segundo ele, foi positiva. “É um espaço bem bonito, grande, bem cuidado, com várias opções de lazer. Todo mundo fala muito bem e realmente vale a visita”, comentou.

Bernadete destacou que o parque oferece um ambiente ideal para convivência familiar. “É uma área muito legal, onde a família pode se reencontrar, passear e se divertir. A gente pretende voltar mais vezes, sim, quando reabrir em dezembro. Não é tão longe de onde moramos e vale muito a pena”, disse. Para Alexandre, a manutenção da segurança será fundamental para o futuro do espaço: “Segurança é essencial. É isso que vai garantir que o parque continue atraindo pessoas e que todos possam se sentir tranquilos aqui”.

Amigos fazem piquenique no último dia do parque da Cidade (Igor Mota/ O Liberal)

Entre os gramados, piqueniques coloriram a paisagem. A jovem professora Jennifer Fernandes, 19 anos, se reuniu com os amigos de trabalho para um momento de confraternização. “É a minha primeira vez aqui e gostei muito. O espaço tem uma vibe bem tranquila, de natureza, que é exatamente o que eu gosto. Foi ótimo poder relaxar e me reunir com os amigos depois de tanto tempo”, relatou.

Ela contou que já sabia do fechamento e aproveitou para não deixar a oportunidade passar. “Meus amigos viram na internet que seria o último dia e a gente resolveu vir. Com certeza vamos voltar em dezembro para um ‘piquenique parte 2’. A ideia é chamar mais gente, trazer a família também”. Jennifer ainda recomendou que quem nunca visitou o Parque da Cidade guarde a data da reabertura. “Todo mundo deveria conhecer. É um espaço muito interessante e acolhedor”, elogiou.

Já o casal Mayckson Diniz, 30 anos, e Vivian Marques, 29 anos, moradores do Souza, escolheu curtir o último dia de funcionamento em cima dos patinetes elétricos disponíveis pela Prefeitura de Belém. “A gente aproveitou para passear, se divertir e também para encerrar esse ciclo antes da COP. É um até logo, né?”, disse Mayckson. Segundo eles, o espaço se tornou uma referência de lazer para a cidade. “É super acolhedor, familiar, exatamente o que a gente precisava. É perto de casa, dá para vir com a família e fazer exercício físico. É top”, completou Vivian.

Sobre as alternativas durante o fechamento, o casal contou que já tem rotina em outros espaços públicos. “A gente vai muito no Parque do Utinga e também gosta de ir à Orla. Costumamos andar de bicicleta, caminhar, aproveitar o ar livre. Belém está bem servida de opções de lazer, o que valoriza muito a cidade”, avaliou Mayckson.

Outras opções de lazer em Belém durante o fechamento do Parque da Cidade:

•Parque Estadual do Utinga – Trilha, ciclovia e passeios ao ar livre em área de preservação ambiental.

•Orla de Belém (Guajará e Coraci) – Espaço para caminhadas, prática esportiva e lazer à beira do rio.

•Praça Batista Campos – Tradicional ponto de encontro das famílias belenenses.

•Porto Futuro – Área revitalizada com programação cultural e espaço para piqueniques.

•Praça do Horto – Opção de lazer urbano bastante procurada por jovens.