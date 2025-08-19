Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Governo Federal garante 53 mil leitos para a COP 30, em Belém

Medidas asseguram hospedagem de delegações e escutam demanda de movimentos sociais

O Liberal

A cidade de Belém já possui cerca de 53 mil leitos garantidos para as hospedagens durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), realizada de 10 a 21 de novembro, na capital paraense. O anúncio foi feito pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, nesta terça-feira (19), no programa de rádio “Bom dia, ministro”. Ele comparou o desempenho da última conferência para reforçar o quantitativo da próxima edição e também pontuou as medidas adotadas para combater os preços abusivos nas plataformas de aluguel e as estratégias para atender a movimentos sociais.

Em comparação com a COP 29, que aconteceu em Baku, no Azerbaijão, os leitos necessários no dia de maior fluxo totalizaram 24 mil, logo, os 53 mil garantidos para Belém aparecem como um dado. Os leitos da capital paraense são fruto da parceira entre o Governo Federal e a iniciativa privada. “Teremos leitos para todos e teremos preços justos para todos que virão para essa COP”, afirma.

A estratégia adotada para assegurar a hospedagens das delegações inclue a reserva de 2,4 mil leitos individuais para a Organização das Nações Unidas (ONU), o que deve abrigar as 196 partes e países-membros, com tarifas a partir de US$ 100. Esse valor base varia conforme o tipo de delegação, que estão divididas entre as de menor e maior Produto Interno Bruto (PIB) per capto. No primeiro grupo, os valores das diárias vão de US$ 100 a US$ 200, enquanto no segundo podem chegar a US$ 600.

“Além disso, fizemos um acordo com a rede hoteleira de Belém, que está nos garantindo entre 10% e 20% dos seus quartos por uma diária de US$ 300”, reforça o ministro.

Há ainda uma demanda dos movimentos e organizações sociais por preços de em média US$ 50 nas diárias, devido aos baixos recursos orçamentários. Nesse caso, o ministro diz que o Governo estaria tentando conciliar a demanda e a necessidade. E, em reunião com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o secretário extraordinário para a COP30, Valter Correia da Silva, e com o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, foi definido um grupo de assessores para essa finalidade.

“Fechamos ali um grupo de assessores internacionais que já começou a trabalhar, identificando pontualmente quais são essas delegações, quais são esses entes que querem participar da COP e ainda não conseguiram encontrar suas habitações ou estão tendo alguma dificuldade com a nossa plataforma para que, pessoalmente, nós façamos um link entre elas e as habitações que temos disponíveis, para facilitar o encontro entre eles e a garantia da hospedagem”, explica.

Anúncios abusivos derrubados

Um esforço do O Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) da Defensoria Pública do Pará, com a Secretaria de Estado de Justiça, por meio do Procon, o Ministério Público do Pará (MPPA) e a Procuradoria-Geral do Estado, têm se dedicado a lidar com as cobranças abusivas. A ação vem notificando plataformas para excluírem anúncios de hospedagens com preços considerados abusivos.

A recomendação pode resultar em penalidades legais caso seja descumprida, devido a sua força de ação extrajudicial. O prazo de respostas para os que forem notificados retirarem os anúncios são de 10 dias, sob pena de responsabilização judicial.

Plataforma oficial

Outra medida do Governo Federal para auxiliar na preparação do evento é o lançamento do site oficial de hospedagem para a COP 30. A plataforma oferece opções variadas de estadia, com valores a partir de US$ 360 (cerca de R$ 1.900 na cotação atual) por noite. O sistema se soma as demais ações e pretende facilitar o acesso a reservas durante o período da conferência.

A plataforma já conta com mais de 600 opções cadastradas e inclue acomodações localizadas em diferentes bairros da capital paraense, entre elas: hotéis, pousadas e demais hospedagens. Desde o lançamento o site registra filas virtuais, devido à alta demanda. Os valores das diárias variam conforme o tipo e o padrão da hospedagem. Um recurso interessante da novidade é a ferramenta que mostra a distância entre a hospedagem e o local da realização do evento.

