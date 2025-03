Governo anuncia Caravana Climática para a COP 30 em terras indígenas

O projeto da Caravana Climática Rumo à COP 30, executado pela Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi), pretende formar lideranças indígenas para debates na Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A iniciativa apresentará os temas abordados no encontro, a programação e outras informações dentro dos territórios indígenas. A ação também tem o apoio do Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e da deputada federal Célia Xakriabá. As caravanas vão percorrer as etno-regiões do Estado, para preparar e qualificar participantes indígenas nos espaços de incidência da conferência.

Seguindo a programação, a primeira parada da caravana será na Aldeia Pykatoti, em Novo Progresso, sudeste do Pará, entre os dias 13 e 18 de março. Em seguida, em abril, passará por São Félix do Xingu, Oriximiná, e continuará no mês de maio em Santarém e Jacareacanga. Em junho chega aos municípios de Tucuruí e Altamira,e por último, em julho, em Paragominas. Todas as datas, exceto a primeira, serão divulgadas em breve pelo Governo do Estado.

A medida se propõe a unir os conhecimentos ancestrais e, para isso, preparar as lideranças com o máximo de informações a respeito do funcionamento da conferência climática. "Já que não poderemos trazer todos os indígenas para a capital paraense, entre as iniciativas está formar ‘delegados’, que são pessoas que já tenham uma formação política, conhecimentos ambientais para representar suas respectivas etno-regionais, e que eles participem das mesas de discussões durante a COP, para fazerem incidência política e nas tomadas de decisões, com suas próprias vozes e serem ouvidos sobre suas demandas", destacou a coordenadora de Planejamento e Desenvolvimento da Sepi, Laysa Martins.

Formação audiovisual

Uma das intenções do projeto é capacitar 20 mulheres indígenas em comunicação e produção audiovisual, para que possam produzir seus próprios conteúdos com domínio das mídias digitais. Martins ainda menciona a produção de um documentário como resultado desses processos, e que será exibido durante a COP 30.

A titular da Sepi, Puyr Tembé, enfatiza que essa iniciativa tem a função principal de assegurar a participação da população indígena no evento internacional. "Vamos fazer um trabalho de informação, um trabalho de esclarecimento, para garantir a participação dos povos indígenas que a gente possa mostrar a importância de demarcar os territórios, para reduzir os impactos ambientais, principalmente por conta das mudanças climáticas, que já estamos vivendo".