Governador do Pará defende mais participação da iniciativa privada nas ações climáticas

O governador do estado, Helder Barbalho, defendeu que as empresas precisam ampliar os investimentos em ações para o clima e o meio ambiente. A fala veio durante sua participação no evento COP 30 Business, em São Paulo, onde lideranças do setor público e privado debateram a agenda climática. Segundo o governador, a participação da iniciativa privada será essencial para o sucesso da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), realizada entre 10 e 31 de novembro, em Belém.

O evento foi promovido pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Ancham - sigla em inglês). A instituição funciona como uma ponte estratégica entre empresas brasileiras e estadunidenses. No encontro também foi apresentado um conjunto com 13 propostas empresariais focadas em auxiliar a agenda da conferência climática, construídas em parceria com empresas brasileiras e multinacionais associadas.

“O papel da iniciativa privada nesta COP será decisivo. O Governo constrói o ambiente e as condições, mas a implementação efetiva são iniciativas do setor privado. Por isso, o modelo que o Pará faz de concessão de restauro, para que a iniciativa privada possa conjugar a missão de restaurar tendo a oportunidade de ter rentabilidade e geração de emprego”, destacou Helder.

O chefe do executivo estadual acrescentou que a parceria das instituições privadas deve auxiliar no cumprimento das metas climáticas, devido a atuação delas na prática das ações. Ele também considera ganhos indiretos dessa união, como a geração de empregos através dos projetos pelo clima.

“Envolver a iniciativa privada para que todos nós possamos cumprir com as nossas metas, a busca pela neutralização de emissões e, a partir desta neutralização de emissões, nós podermos conjugar os desafios de cada setor da nossa economia com geração de empregos sustentáveis e cuidando da sociedade”, defende.