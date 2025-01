Gestores fazem balanço de visita da ONU sobre estrutura da COP 30 em Belém

A comitiva da Secretaria das Nações Unidas para a Mudança do Clima (UNFCCC) elogiou os avanços e a hospitalidade de Belém durante uma visita para acompanhar os preparativos da COP 30, que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro deste ano. O anúncio foi feito durante uma entrevista coletiva realizada na sexta-feira (24/1), no Palácio dos Despachos, em Belém.

De acordo com o governador do Pará, Helder Barbalho, a presença da UNFCCC em Belém é essencial para entender a realidade local e observar as transformações urbanas e de infraestrutura em andamento. "É extremamente importante que a UNFCCC esteja aqui, percebendo e acompanhando as ações conjuntas realizadas pelos Governos Federal, Estadual e Municipal, planejadas ao longo de dois anos", destacou o governador.

A secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, ressaltou a eficiência do planejamento. "É a primeira vez que o projeto de uma COP é entregue com tanta antecedência. A parceria entre os três níveis de governo e a UNFCCC reforça as condições para que Belém sedie este evento histórico", afirmou.

Além do governador Helder Barbalho, a coletiva contou com a participação da vice-governadora do Pará e presidente do Comitê Estadual da COP 30, Hana Ghassan; o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP 30; a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior; e o secretário extraordinário para a COP 30, Valter Correia. Pela UNFCCC, participaram presencialmente a secretária executiva adjunta Noura Hamladji e, remotamente, o secretário executivo Simon Stiell.

Reconhecimento da ONU e elogios à preparação

O embaixador André Corrêa do Lago destacou a união entre os esforços do Pará e do Governo Federal, afirmando que a COP 30 tem potencial para ser um evento marcante no contexto global. “Estamos vendo que há um compromisso forte para fazer desta COP algo grandioso, alinhado aos desafios mundiais. Agradecemos por nos receber e por tornar Belém o cenário desse encontro histórico", disse.

Simon Stiell, secretário executivo da UNFCCC, ressaltou a hospitalidade de Belém e a complexidade logística de organizar a maior conferência da ONU, que reúne mais de 50 mil pessoas por duas semanas. "O feedback inicial sobre os preparativos é muito positivo, e agradeço ao Governo do Pará e à cidade de Belém pela acolhida", afirmou.

Avanços desde 2023 e legado para a Amazônia

Noura Hamladji, secretária executiva adjunta da UNFCCC, destacou o progresso observado desde a última missão, em outubro de 2023. "A evolução das ações é impressionante. A experiência de estar na Amazônia, em contato com a cultura, história e hospitalidade do povo paraense, é muito simbólica. É um desafio político e logístico, mas estamos confiantes no sucesso da COP 30", declarou.