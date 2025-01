Pará inicia construção da Vila COP para receber a maior Conferência Climática da ONU em Belém

O Governo do Pará deu início à construção da Vila COP, que hospedará líderes, chefes de Estado e representantes das 190 nações participantes da 30ª edição da Conferência das Partes da ONU (COP 30). O evento, que ocorrerá em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro deste ano, será a primeira Conferência do Clima realizada no Brasil e na região amazônica. A ordem de serviço para a construção foi assinada na última quarta-feira (22).

Segundo a vice-governadora e presidente do Comitê Estadual da COP 30, Hana Ghassan, a Vila COP faz parte da estratégia conjunta dos governos do Pará e Federal para ampliar a oferta de hospedagem durante o evento, que deve atrair cerca de 50 mil visitantes à capital paraense. Após a COP, o espaço será transformado em um centro administrativo para abrigar secretarias estaduais atualmente instaladas em prédios alugados, gerando economia para o estado e deixando um legado para a população.

Com uma área de 19 mil metros quadrados, a Vila COP será composta por cinco blocos. Quatro deles serão destinados à hospedagem, oferecendo 405 suítes, enquanto o quinto bloco incluirá um lobby, escritórios, salas de reunião, restaurante, bar-café, academia, vestiários, quiosques de artesanato e souvenires, entre outros serviços.

Estrutura sustentável e localização estratégica

O projeto da Vila COP adota tecnologia de construção que garante agilidade e sustentabilidade, evitando o uso de concreto e madeira. Além disso, a localização próxima ao Hangar e ao Parque da Cidade facilita o acesso à Blue Zone da COP 30, onde ocorrerão as discussões mais importantes do evento. Essa proximidade contrasta com edições anteriores da COP, em outros países, em que a distância entre locais de hospedagem e debates era um desafio de mobilidade.

Além da Vila COP, o Governo Federal e o Estado do Pará estão promovendo diversas soluções para acomodar os visitantes, como a contratação de navios de cruzeiro, a reforma da rede hoteleira, parcerias com plataformas de hospedagem e a adaptação de 17 escolas que funcionarão como hostels durante o evento.

COP 30: Protagonismo brasileiro nas discussões climáticas

A COP 30 marca um momento histórico, sendo a primeira Conferência do Clima realizada na floresta amazônica. Para o Pará, que detém o segundo maior território da Amazônia, sediar o evento é uma oportunidade de protagonismo global nas discussões sobre sustentabilidade e preservação ambiental. Durante a conferência, representantes de 190 países terão uma experiência imersiva na Amazônia enquanto buscam soluções para mitigar os impactos das mudanças climáticas.

Investimentos e legado para o Pará

Além das obras específicas para a COP, o Governo do Estado está investindo em cerca de 30 projetos estruturantes em saneamento, mobilidade e desenvolvimento urbano, com orçamento estimado em R$ 4 bilhões para 2024. Esses investimentos, financiados pelo Tesouro Estadual, Itaipu Binacional e o BNDES, visam não apenas garantir a infraestrutura necessária para o evento, mas também promover melhorias permanentes para a população e os visitantes.