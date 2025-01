Prefeito de Belém recebe representantes da embaixada da Alemanha para falar sobre a COP 30

O prefeito de Belém, Igor Normando, recebeu na quinta-feira, 23, representantes da Embaixada da Alemanha no Brasil. A reunião teve como foco a preparação de Belém para a COP 30, que ocorrerá em novembro de 2025 na capital paraense. Os visitantes foram informados sobre como a cidade está se preparando para sediar o evento e receber os turistas e visitantes que virão para ele.

A reunião aconteceu na sede da prefeitura e contou com a participação do adido de Assuntos Ambientais e Climáticos da Embaixada da Alemanha no Brasil, Timon Lepold; do cônsul honorário da Embaixada da Alemanha no Pará, Amapá e Roraima, Paul Steffen e da assessora de Assuntos Ambientais e Climáticos da Embaixada da Alemanha, Elisabeth Stiebitzhofer.

O assessor do gabinete, André Godinho, também esteve presente e relatou que a prefeitura de Belém está realizando um levantamento patrimonial. A intenção disso é analisar quais locais podem virar acomodações para os turistas. No encontro, o prefeito também afirmou que prédios e edificações históricas podem servir como hospedagem.

Além desse assunto, Igor Normando e os representantes da embaixada também conversaram sobre as características culturais de Belém e sobre a logística que está sendo construída para que a capital receba as pessoas que virão para o evento.

O adido, Timon Lepold, relatou que ele e a delegação vieram conhecer a cidade, a cultura e colher mais informações sobre os preparativos para a COP. As novidades serão discutidas com a embaixada em Brasília e com o governo alemão.