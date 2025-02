Evento discute criatividade e sustentabilidade para a COP 30 em evento nesta quarta-feira (05/02)

Belém se prepara para ser o centro das atenções globais com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), e um debate essencial sobre criatividade e sustentabilidade está marcado para a quarta-feira (5), às 18h, no Do It Coworking, localizado na Rua Avertano Rocha, 192, no bairro da Campina. O evento, promovido pelo World Creativity Day (WCD) Belém, discutirá como a cidade pode transformar esse momento histórico em uma oportunidade para inovação, desenvolvimento sustentável e fortalecimento da economia criativa. Além disso, marcará o lançamento da edição do WCD 2025.

Entre os principais desafios que Belém precisa superar para aproveitar ao máximo essa oportunidade, está a criação de uma infraestrutura que estimule a inovação e a economia criativa de forma sustentável. A capacitação da mão de obra local também será um ponto central, considerando a necessidade de preparar profissionais para atender às exigências do evento e do mercado internacional. Além disso, será debatida a importância da integração entre os setores criativos, empresariais e governamentais para impulsionar a economia criativa na região.

Outro aspecto fundamental será o acesso a financiamento para viabilizar projetos inovadores e sustentáveis, garantindo incentivos e recursos para iniciativas que podem transformar a cidade. Por fim, a discussão abordará a necessidade de posicionar Belém como um polo reconhecido globalmente pela sua criatividade e compromisso com a sustentabilidade.

O encontro contará com a participação de grandes nomes da economia criativa paraense, como o criador de conteúdo digital Igor Bacelar (Tupiniqueen), o jornalista Daniel Nardim, a gestora de comunidade da Organização do Dia Mundial da Criatividade, Amanda Ferreira, e a líder local da edição de 2024 do evento, Gabriella Salame. A mediação ficará por conta do publicitário e líder do WCD Belém 2025, João Paiva.

A iniciativa busca conectar ideias, compartilhar visões e traçar estratégias para transformar Belém em um modelo de inovação e sustentabilidade.