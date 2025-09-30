Etanol e biocombustíveis ganham destaque em encontro preparatório para a COP 30

A cidade de Belém sediará, no dia 3 de outubro, o evento “Etanol & COP 30: Liderança Brasileira Energética Global”, que discutirá a contribuição dos biocombustíveis, especialmente o etanol, na transição para uma matriz energética mais sustentável. O encontro será realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) e reunirá autoridades, empresários e especialistas do setor.

Organizado por Bioenergia Brasil, Fiepa e Sindicanálcool Bioenergia (Sindicato dos Produtores de Cana, Açúcar e Álcool do Maranhão e Pará), o evento pretende reforçar o protagonismo brasileiro na pauta energética da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que também será realizada em Belém em 2025.

O foco principal será o papel estratégico do etanol e de outros biocombustíveis — como os produzidos a partir de cana-de-açúcar, milho e outras biomassas — na redução das emissões de gases de efeito estufa. O Brasil é amplamente reconhecido por sua expertise e liderança global no uso sustentável do etanol.

Ao final do encontro, será apresentada a Carta de Belém, um documento com compromissos e propostas do setor para fortalecer o papel dos biocombustíveis na agenda climática internacional.

Brasil como referência em energia limpa

De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em 2024, o Brasil evitou a emissão de cerca de 35,7 milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) por meio da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) — o equivalente às emissões anuais de aproximadamente 7,5 milhões de veículos.

O país também se destaca na produção de combustíveis renováveis. Em 2023, a produção nacional de etanol e biodiesel bateu recordes, alcançando quase 43 bilhões de litros. Somente o biodiesel ultrapassou a marca de 7,5 bilhões de litros produzidos, consolidando o Brasil como líder global nesses segmentos.

Etanol & COP 30: Liderança Brasileira Energética Global

Data: 3 de outubro (sexta-feira);

Horário: das 8h às 13h;

Local: Fiepa – Tv. Quintino Bocaiúva, 1588 – Nazaré, Belém (9º andar).