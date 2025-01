Estado reforça investimentos voltados à COP 30 e valoriza o turismo em Belém

Os investimentos do Governo do Estado em projetos e obras que valorizam o turismo do Pará vão deixar um legado após a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), tanto em Belém como no interior. Para isso, o governo estadual trabalha para assegurar mais infraestrutura urbana, saneamento e mobilidade, além da construção e reconstrução de espaços históricos e de lazer.

"Desenvolver negócios em Belém vai ficar muito mais fácil e agradável. Esses visitantes que virão à capital paraense por conta da COP 30, graças à parceria do Ministério do Turismo e do Governo do Estado, terão uma experiência muito mais enriquecedora", ressalta o titular da Secretaria de Turismo do Pará (Setur), Eduardo Costa.

O titular da Setur vê no evento "uma grande oportunidade para que a cidade mostre as suas belezas naturais, culturais e históricas". "Além disso, estamos em destaque no cenário internacional, atraindo investimentos e fortalecendo a posição do Pará como destino turístico de relevância global", observa.

Conjunto de intervenções urbanas

Vilson Veras, 46 anos, dono de um bar e restaurante na avenida Almirante Tamandaré, em Belém, há 26 anos, celebra o avanço das obras da nova via, que recebe serviços de pavimentação asfáltica, recuperação do canal, drenagem, esgotamento sanitário, paisagismo, urbanização, instalação de passarelas e a construção de uma subestação para controlar o fluxo das marés no local.

“Não tenho dúvidas de que esta obra irá impactar não só o movimento de bares, restaurantes e lanchonetes, como também já valorizou 100% todos os imóveis que ficam ao longo da avenida e das transversais. Com os investimentos da COP 30 poderemos mostrar para o mundo inteiro a nossa força e quem realmente ganha é o povo paraense. Precisamos nos preparar para a visibilidade que iremos ter e, por isso, meus colaboradores já estão fazendo curso de inglês. Pretendo melhorar a estrutura, investir em tecnologia, e isso movimenta muito a nossa economia”, pontua Vilson.

O Governo do Pará já entregou o Canal da Timbó, a primeira obra relacionada ao evento que foi finalizada, e reforça o compromisso do Estado com a melhoria da infraestrutura urbana e ambiental da capital paraense.

Parques, terminais hidroviários e praças ganham destaque

Outro destaque é o Parque da Cidade, cujas obras já têm 70% do cronograma concluído, e será um dos principais palcos da conferência; assim como o Porto Futuro II, o Terminal Turístico Hidroviário de Belém, na Estação das Docas, e os Parques Lineares.

Além disso, está em andamento a construção da Vila COP 30, que abrigará a delegação internacional durante a conferência. Também está prevista a implantação do Terminal Hidroviário da Tamandaré e a requalificação da orla de Icoaraci, iniciativas que vão modernizar a paisagem urbana.

O jornalista Gabriel Oliveira, morador de Belém, destaca as obras no setor da hotelaria, da Nova Doca, da Nova Tamandaré e do Parque da Cidade. Ele afirma que cada uma tem seu propósito e vem para fortalecer a cultura e o bem-estar da população.

Pará bonito por natureza

“Todos os projetos são muito bem-vindos, tanto para a população, quanto para os turistas que visitam a capital. As projeções são otimistas. Acredito que, sobretudo, o comércio irá se beneficiar com o término das obras. O Pará é rico em todos os aspectos culturais, existem belezas naturais, costumes e comidas que merecem mais destaque”, pontua Gabriel Oliveira.

Entre as principais iniciativas da Setur na capital destacam-se a adoção de ferramentas de inteligência turística, projetos de sinalização para Belém e ações voltadas à qualificação e gestão integrada do turismo, consolidando o Pará como referência nacional no setor. Em dezembro do ano passado, o Ministério do Turismo e o Governo do Pará anunciaram investimentos de R$ 172 milhões para atividades econômicas voltadas ao incremento do turismo no Estado, oriundos do Novo Fundo Geral do Turismo (Fungetur). O volume de recursos vai garantir a execução de obras e serviços que estruturam Belém para sediar o evento.