Comitiva do BNDES visita obras da COP em Belém que têm parceria com o banco

Uma comitiva formada por engenheiros, gestores e assessores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) esteve em Belém nesta terça-feira (28) para visitar as obras relacionadas à COP 30, financiadas em parceria com a instituição. Durante a visita, os representantes do banco acompanharam de perto as transformações promovidas pelo Governo do Pará na capital, que está sendo preparada para receber a conferência climática da ONU em novembro.

O Estado está conduzindo cerca de 30 obras estruturantes na Região Metropolitana de Belém, com foco em mobilidade, saneamento e desenvolvimento urbano. O orçamento total para essas intervenções é de R$ 4 bilhões, oriundos de três fontes principais: financiamentos do BNDES, o Tesouro do Estado e um acordo com a Itaipu Binacional.

Entre os projetos viabilizados pelo BNDES, destacam-se obras como o Parque Linear da Nova Tamandaré e o Terminal Hidroviário da Avenida Tamandaré. Essas intervenções têm como objetivo melhorar a infraestrutura urbana e oferecer benefícios diretos à população.

Redução de alagamentos e urbanização

De acordo com Andresa Gusmão, técnica do Departamento de Gestão Pública da Diretoria Socioambiental do BNDES, os projetos de macrodrenagem e urbanização financiados pelo banco e pelo Governo do Pará são fundamentais para reduzir alagamentos em áreas vulneráveis. "Essas iniciativas buscam melhorar a qualidade de vida, a saúde e as condições habitacionais, especialmente nas periferias e comunidades urbanas de Belém", explicou.

Thais Ribeiro, gestora responsável pelas obras do Parque da Tamandaré, relatou que, mesmo em andamento, o projeto já trouxe benefícios à população local, mitigando os alagamentos que eram frequentes durante o período de chuvas. Ela detalhou que o parque terá 1.344 metros de extensão e incluirá espaços como quiosques, playgrounds, áreas verdes e obras de saneamento e drenagem, que irão transformar a região em um espaço de lazer seguro e funcional para os moradores.

Visitas às obras e legado da COP 30

Além do Parque Linear, a comitiva do BNDES também visitou o Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, que passa por um processo de modernização e reforma com recursos do banco. O espaço será um dos principais palcos dos eventos da COP 30 e, após a conferência, continuará como um equipamento cultural e de infraestrutura para a cidade.

Pedro Iootty, engenheiro e assessor da Diretoria Socioambiental do BNDES, destacou o impacto das ações realizadas em parceria com o governo estadual. "Essa parceria começou ainda em 2023 e tem como objetivo não apenas preparar a cidade para a COP 30, mas deixar um legado duradouro para os moradores de Belém. São investimentos em cultura, saneamento e infraestrutura urbana que beneficiam toda a população. É uma honra acompanhar de perto essas transformações", afirmou.