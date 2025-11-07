Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Espanha anuncia € 45 milhões para mecanismos climáticos, mas nada para TFFF

Ele declarou ainda o compromisso da Espanha com o combate às mudanças climáticas, dizendo que o tema não é uma ideologia.

Estadão Conteúdo

O presidente de Governo da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou € 45 milhões para mecanismos climáticos na Cúpula de Líderes da COP30 nesta sexta-feira, 7. Não há recursos, entretanto, para o fundo encabeçado pelo Brasil, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, em inglês).

"Hoje pude, ademais, anunciar novas contribuições por um valor em conjunto de 45 milhões de euros distribuídos entre o fundo de adaptação, o fundo de resposta a perdas e danos, e o mecanismo financeiro para observações sistemáticas da organização meteorológica mundial. Em definitivo, vamos continuar com esse compromisso e esse roteiro de financiamento climático", afirmou a jornalistas em Belém.

Ele declarou ainda o compromisso da Espanha com o combate às mudanças climáticas, dizendo que o tema não é uma ideologia. "A luta contra a emergência climática não é uma obrigação, é uma convicção, não é uma ideologia, como apontam alguns, mas sim uma necessidade. Não é mais uma política, é uma prioridade", completou.

O governo brasileiro ainda busca mais investimentos no TFFF, que prometem remunerar tanto investidores quanto países em desenvolvimento detentores de florestas tropicais para que estes mantenham suas florestas em pé.

