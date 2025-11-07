Empresário australiano anuncia o primeiro investimento privado no TFFF

O Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, sigla em inglês), lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a Cúpula do Clima, em Belém, começa com forte respaldo internacional. Nesta sexta-feira, 7, o bilionário australiano Andrew Forrest, fundador da Minderoo Foundation e da mineradora Fortescue Metals Group, anunciou que vai aportar cerca de US$ 10 milhões ( aproximadamente R$ 57 milhões de reais). Segundo ele, o dinheiro não é uma doação, mas um investimento e espera que a iniciativa inspire novos investidores.

Os investimentos públicos até o momento totalizam US$ 5,5 bilhões em compromissos iniciais. O Brasil aportará US$ 1 bilhão, enquanto a Noruega, tradicional parceira em políticas ambientais, lidera as contribuições com US$ 3 bilhões. Indonésia e França também aderiram à iniciativa, com US$ 1 bilhão e US$ 500 milhões, respectivamente.

O objetivo do governo brasileiro é ambicioso: mobilizar US$ 125 bilhões em capital público e privado, combinando aportes de governos, bancos e fundos filantrópicos. De acordo com o Brasil, cerca de 50 países já manifestaram interesse no TFFF. Durante a Cúpula do Clima, o presidente Lula afirmou que o fundo será um dos principais resultados concretos no espírito de implementação da COP 30. “Em poucos anos, poderemos ver os frutos desse fundo. Teremos orgulho de lembrar que foi no coração da floresta amazônica que demos esse passo juntos”, afirmou.

O TFFF funcionará como um fundo de capital misto, com portfólio diversificado entre ações e títulos. Os lucros serão divididos entre países de floresta e investidores. Os recursos irão diretamente para os governos nacionais, garantindo programas soberanos de longo prazo. Até 15% dos valores poderão ser destinados a povos indígenas e comunidades locais, incluindo seringueiros, extrativistas e mulheres.