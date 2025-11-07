Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Empresário australiano anuncia o primeiro investimento privado no TFFF

O objetivo do governo brasileiro é ambicioso: mobilizar US$ 125 bilhões em capital público e privado

Madson Sousa / Especial para O Liberal
fonte

Empresário anunciou investimentos de US$ 10 milhões (Reprodução Minderoo Foundation)

O Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, sigla em inglês), lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a Cúpula do Clima, em Belém, começa com forte respaldo internacional. Nesta sexta-feira, 7, o bilionário australiano Andrew Forrest, fundador da Minderoo Foundation e da mineradora Fortescue Metals Group, anunciou que vai aportar cerca de US$ 10 milhões ( aproximadamente R$ 57 milhões de reais). Segundo ele, o dinheiro não é uma doação, mas um investimento e espera que a iniciativa inspire novos investidores. 

Os investimentos públicos até o momento totalizam US$ 5,5 bilhões em compromissos iniciais. O Brasil aportará US$ 1 bilhão, enquanto a Noruega, tradicional parceira em políticas ambientais, lidera as contribuições com US$ 3 bilhões. Indonésia e França também aderiram à iniciativa, com US$ 1 bilhão e US$ 500 milhões, respectivamente.

VEJA MAIS

image Lula lança Fundo Florestas Tropicais para Sempre em Belém e defende protagonismo na agenda climática
Iniciativa visa remunerar a preservação dos ecossistemas tropicais e conta com investimento inicial de US$ 1 bilhão do Brasil

image Portugal anuncia € 1 milhão para fundo de proteção de florestas proposto pelo Brasil
Até o momento, apenas o Brasil havia aportado US$ 1 bilhão no fundo. A Indonésia anunciou que fará um aporte, mas ainda não detalhou valores.

image Cúpula dos Líderes: segundo dia vai discutir transição energética e relembrar os dez anos do Acordo
Programação prevê debates sobre financiamento climático e compromissos de redução de emissões.

O objetivo do governo brasileiro é ambicioso: mobilizar US$ 125 bilhões em capital público e privado, combinando aportes de governos, bancos e fundos filantrópicos. De acordo com o Brasil, cerca de 50 países já manifestaram interesse no TFFF. Durante a Cúpula do Clima, o presidente Lula afirmou que o fundo será um dos principais resultados concretos no espírito de implementação da COP 30. “Em poucos anos, poderemos ver os frutos desse fundo. Teremos orgulho de lembrar que foi no coração da floresta amazônica que demos esse passo juntos”, afirmou.

O TFFF funcionará como um fundo de capital misto, com portfólio diversificado entre ações e títulos. Os lucros serão divididos entre países de floresta e investidores. Os recursos irão diretamente para os governos nacionais, garantindo programas soberanos de longo prazo. Até 15% dos valores poderão ser destinados a povos indígenas e comunidades locais, incluindo seringueiros, extrativistas e mulheres.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda