Encontro+B Amazônia 2025: comunidade global de líderes promove evento em Belém antes da COP 30

Após edições realizadas na Argentina, Chile, Colômbia e México, que reuniram 3.900 participantes, o Sistema B — rede internacional de líderes comprometidos com um modelo econômico mais inclusivo, equitativo e regenerativo — realizará o Encontro+B Amazônia 2025, nos dias 3, 4 e 5 de setembro em Belém. Esta será a sexta edição do evento, que terá como tema “A raiz do futuro” e reunirá empresários, comunidades, organizações parceiras e cidadãos.

Entre os nomes já confirmados para o evento estão Gonzalo Muñoz (ONU), Jay Coen Gilbert (cofundador do B Lab), Pedro Tarak (fundador do Sistema B) e Ursula Vidal, secretária de Cultura do Pará.

Reconhecido como o mais relevante do movimento B na América Latina e no Caribe, o Encontro+B Amazônia marca uma etapa importante rumo à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), com o propósito de engajar e mobilizar diferentes setores da sociedade frente aos grandes desafios sociais e ambientais, além de promover soluções transformadoras.

“A escolha de Belém é estratégica e simbólica. A Amazônia é central para o futuro do planeta. Antecipando a COP 30, o Sistema B Brasil reforça seu papel de liderança ao promover o bem-estar da sociedade e do planeta, aliado ao sucesso financeiro das empresas. Queremos fortalecer saberes e ações locais e conectar comunidades e lideranças globais em torno de soluções concretas”, afirma Cinthia Gherardi, Co-CEO do Sistema B Brasil.

A programação contará com workshops, painéis, experiências imersivas, atividades culturais e espaços de cocriação, envolvendo representantes de diversos setores: lideranças empresariais, povos indígenas, governos, organizações civis, investidores de impacto e academia.

Desde sua criação, em 2016, o Encontro+B passou por países como Colômbia, Chile e Argentina. Em 2023, a edição em Monterrey (México) reuniu mais de 850 pessoas de 27 países, incluindo empresas B, representantes do B Lab global, investidores e líderes sociais. Após uma pausa de quatro anos, esse encontro reafirmou o compromisso do Movimento B com a regeneração e a ação coletiva.

Neste ano, o evento será sediado na Universidade Federal do Pará (UFPA) — a maior do Brasil em número de estudantes e parceira institucional da iniciativa.

A proposta é gerar impacto em três níveis: global, ao transmitir uma mensagem relevante à comunidade internacional; local, ao envolver as comunidades amazônicas na construção do evento; e individual, proporcionando aos participantes uma vivência transformadora baseada em conexões, engajamento e inspiração.

“O evento conecta inovação empresarial com saberes ancestrais, o global com o local. Ele será um catalisador de alianças capazes de transformar a forma como fazemos negócios e cuidamos do planeta”, afirma Jéssica Silva, também Co-CEO do Sistema B Brasil.

Sobre o Sistema B Brasil

O Sistema B Brasil integra um movimento global que busca repensar o modelo econômico com base em três princípios: inclusão, equidade e regeneração. Seu objetivo é gerar impacto social e ambiental positivo. A organização certifica empresas com o Selo B, que reconhece alto desempenho em sustentabilidade, responsabilidade social e transparência.

Além da certificação, oferece apoio e iniciativas educativas para integrar práticas ESG (Ambiental, Social e Governança), inspirando mais organizações a aderirem a uma economia inclusiva e regenerativa, no Brasil e no mundo.

Serviço

Encontro+B Amazônia 2025

Data: 3, 4 e 5 de setembro de 2025

Local: Universidade Federal do Pará (UFPA) – Belém, Pará, Brasil