O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Embaixada da Suécia confirma participação do rei e rainha do país na COP 30 em Belém

Suécia afirma que participará na Conferência com uma delegação de alto nível

O Liberal
fonte

O rei Carl XVI Gustav e a rainha Silvia participam da Cúpula do Clima (Divulgação / Instagram swedeninbrazil)

A Embaixada da Suécia no Brasil confirmou a presença do rei Carl XVI Gustav e da rainha Silvia na Cúpula do Clima, nesta quinta e sexta-feira, 6 e 7 de novembro, em Belém. O evento, que reunirá lideranças globais, antecede a 30ª Conferência das Nações Unidades sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Além do rei e da rainha, a ministra da União Europeia, Jessica Rosencrantz, e o embaixador sueco para a COP 30, Mattias Frumerie, também participarão dos debates na capital paraense. 

"A Suécia chega à COP 30, em Belém, com uma delegação de alto nível e uma mensagem clara: a transição climática é urgente — e cheia de oportunidades", informou a Embaixada, em seu perfil oficial nas redes sociais.

Na publicação, o país afirma que a vinda do rei e da rainha reforça a importância dos laços bilaterais com o Brasil, e destaca o papel da COP 30 como plataforma para decisões concretas e colaborativas. 

"A Suécia apresenta metas ambiciosas, como atingir emissões líquidas zero até 2045, e reforça que soluções já existem — e estão prontas para serem implementadas. O país se posiciona como parceiro estratégico na transição verde, conectando desafios climáticos globais com soluções suecas escaláveis e investíveis", diz o texto publicado. 
 

