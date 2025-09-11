Capa Jornal Amazônia
Em conversa com Lula, chanceler da Alemanha reforça presença do país na COP 30

Friedrich Merz reforçou cooperação climática, comercial e política entre os dois países

O Liberal
fonte

Além da agenda climática, Merz tratou de outros pontos da relação bilateral com Lula (Foto: Instagram @merzcdu)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quinta-feira (11) a confirmação de que a Alemanha participará da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, com uma delegação de alto nível. A sinalização foi feita pelo chanceler federal alemão, Friedrich Merz, durante conversa telefônica de cerca de meia hora com o chefe de Estado brasileiro.

No diálogo, Lula destacou a relevância da COP 30 para que os países assumam compromissos mais ambiciosos diante da crise climática global. Ele também lembrou a cooperação histórica entre Brasil e Alemanha em ações ambientais e de transição energética.

Além da agenda climática, os líderes trataram de outros pontos da relação bilateral. Lula confirmou que o Brasil será o país homenageado na Feira Industrial de Hannover em 2026, com cinco pavilhões e cerca de 160 empresas brasileiras. Também ficou acertada a realização, no próximo ano, da terceira edição da Reunião de Consultas Intergovernamentais de Alto Nível entre os dois países, em data a ser definida pelos canais diplomáticos.

Os dois governantes ainda reafirmaram a defesa da democracia e do multilateralismo, além de saudarem o avanço do Acordo Mercosul-União Europeia para apreciação no Conselho Europeu. Tanto Lula quanto Merz manifestaram apoio à assinatura do tratado ainda em 2025, destacando o compromisso de ambos os blocos com o desenvolvimento e o livre comércio.

