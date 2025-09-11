COP 30: BNDES vistoria obras em Belém que prometem legado urbano

Uma comitiva formada por representantes do Governo do Pará e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) realizou, nos dias 8 e 9 de setembro, uma visita técnica às obras em andamento para a Conferência do Clima da ONU (COP 30), em Belém. Os empreendimentos contam com financiamento da instituição e fazem parte de um conjunto de investimentos que somam R$ 4,5 bilhões na região metropolitana, com recursos do Tesouro Estadual, BNDES, Itaipu Binacional e Caixa Econômica.

Entre as frentes acompanhadas pelo grupo estão as intervenções de macrodrenagem e saneamento dos canais Caraparu, União, Martir e Murutucu, além da inspeção dos canais já concluídos e entregues, como os da Timbó, Cipriano Santos, Gentil, Leal Martins e Vileta. De acordo com o engenheiro do banco federal, Pedro Iootty, as obras seguem dentro do cronograma.

“As obras que acompanhamos em Belém estão avançando em ritmo muito positivo e já revelam o impacto que terão para mais de 500 mil pessoas. Esses investimentos vão muito além da COP 30: representam legado de infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida para a cidade”, afirmou.

Outro destaque da vistoria foi o Parque Linear da Tamandaré, que está com 95% das intervenções concluídas. Com 1.344 metros de extensão, o espaço terá áreas de lazer e contemplação, além de quiosques, playground, arborização e obras de drenagem e saneamento que ajudarão a reduzir alagamentos na região. Para Iootty, os projetos transformam o cotidiano da população mais vulnerável:

“Essas visitas mostraram a dimensão da parceria do Governo do Pará com o BNDES em Belém. São obras em áreas periféricas que melhoram a vida das pessoas na ponta, o que reforça a relevância dessa cooperação”, destacou.

O Terminal Hidroviário de Belém, que está 78% concluído, também foi vistoriado pela equipe técnica. Durante a COP 30, a estrutura servirá como lobby para os navios-hotel destinados a hospedar delegações internacionais. Após o evento, o espaço será consolidado como hub estratégico para o turismo na Amazônia. Já os cruzeiros contratados pelo governo federal ficarão ancorados no Porto de Outeiro.

No total, o Governo do Pará coordena aproximadamente 30 obras estruturantes nos eixos de mobilidade, turismo, saneamento e desenvolvimento urbano, em preparação para receber a cúpula climática da ONU em novembro de 2025.