O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP30: Belém recebe programação oficial da ONU em novembro

Cidade será a capital mundial do clima e terá uma série de eventos internacionais, como a Cúpula dos Líderes. Governo do Pará prepara capital com legado para a população.

O Liberal
fonte

Belém recebe investimentos em áreas de saneamento, mobilidade e desenvolvimento urbano, para receber série de eventos internacionais em 2025 (Foto: Vinícius Pinto / Agência Pará)

O Pará se prepara para um novembro de intensa atividade diplomática e ambiental. A programação oficial ligada à  realização da COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), inclui pré-sessões, a Cúpula dos Líderes, a 20ª reunião das Partes do Protocolo de Quioto (CMP 20) e a 7ª reunião das Partes do Acordo de Paris (CMA 7).

Entre 4 e 5 de novembro, a cidade vai ser a sede das chamadas pré-sessões dos Países Menos Desenvolvidos (LDCS). Nos dias 6 e 7, será a vez dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS). Em 8 e 9, os debates vão reunir o Grupo dos 77 e China (G77 e China) e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (CDM).

A Cúpula dos Líderes será nos dias 6 e 7 de novembro, e funcionará como plataforma para que chefes de Estado e de governo reforcem compromissos e direcionem as discussões para resultados ambiciosos. Esses encontros permitem que as delegações alinhem posições, construam consensos e preparem o terreno para as sessões formais da COP30.

Eventos simultâneos vão acontecer em Belém antes e durante COP 30

Ainda integrando a programação oficial da conferência, que ocorrerá de 10 a 21 de novembro, Belém sediará a 63ª sessão do Órgão Subsidiário de Aconselhamento Científico e Tecnológico (SBSTA 63) e a 63ª sessão do Órgão Subsidiário de Implementação (SBI 63), órgãos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) que oferecem suporte técnico e operacional às decisões da conferência, aprofundando análises e orientando a implementação da Convenção, do Protocolo de Quioto e do Acordo de Paris.

Para receber a programação da ONU no âmbito da COP30 com infraestrutura adequada, o Governo do Pará executa mais de 30 obras nos eixos de turismo, desenvolvimento urbano, mobilidade e macrodrenagem com saneamento. Todas estão dentro do cronograma previsto, e já geraram mais de cinco mil empregos diretos e indiretos.

A cidade terá novas vias e renovação de frotas com ônibus modernos; rede de hospedagem ampliada, escolas reformadas para funcionar como hostel, navios de cruzeiro atracados e a Vila COP30, espaço multifuncional que, após o evento, se transformará em centro administrativo. O estado também investiu na qualificação de mão de obra em áreas como turismo e serviços, com 25 mil certificados emitidos no programa Capacita COP30.

Obras para evento global qualificam a rotina da capital paraense

Segundo a vice-governadora Hana Ghassan, o plano de investimentos do Governo do Estado vai além de atender às demandas da conferência, deixando um legado permanente. “Sediar a COP30 coloca o Pará no centro das decisões climáticas globais e mostra a capacidade do estado de ser protagonista no debate sobre o futuro do planeta no cenário internacional. Mas nosso compromisso vai muito além do evento: cada obra e cada ação que realizamos fortalecem a cidade, geram oportunidades e garantem que os benefícios da conferência sejam sentidos por toda a população.”

