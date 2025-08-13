Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Em Belém, André do Lago diz que COP 30 deve ser marcada por ações concretas

O presidente da comissão organizadora do evento climático disse que é hora de transformar negociações em resultados práticos no combate às mudanças climáticas.

Gabi Gutierrez
fonte

André Correa do Lago participou do Fórum Nacional de Governadores, que aconteceu nesta quarta-feira (13), em Belém ()

O presidente da COP 30, embaixador André do Lago, afirmou que a conferência climática marcada para novembro de 2025, em Belém, precisa ser um marco de implementação no combate às mudanças climáticas. Segundo ele, o evento deve ir além das negociações e gerar resultados concretos para a população.

“Temos que passar da fase de assinar documentos para entregar resultados às pessoas”, destacou o embaixador durante reunião com governadores nesta terça-feira (13). Ele reforçou que a participação de estados, municípios, setor privado, academia, cientistas e empresas de tecnologia será fundamental para que as decisões tomadas no evento sejam colocadas em prática.

Em Belém, André do Lago afirmou que a cidade está “fantasticamente adiantada” nas obras e pronta para receber líderes mundiais, especialistas e representantes da sociedade civil. “O carinho e o entusiasmo da população local me fazem acreditar que será uma conferência extraordinária”, disse.

O presidente da COP 30 também ressaltou a união entre os governadores, simbolizada pela carta assinada no encontro e que será apresentada durante a conferência. Ele ainda respondeu a críticas sobre a plataforma de hospedagem para delegações de menor renda, afirmando que a meta é ampliar a oferta para reduzir custos e garantir que a COP seja inclusiva.

A COP 30 será realizada entre 10 e 21 de novembro de 2025, reunindo chefes de Estado, organizações internacionais, representantes do setor produtivo e movimentos sociais para debater medidas concretas de enfrentamento à crise climática.

COP 30
.
