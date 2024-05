Cursos para feirantes do Ver-o-Peso com foco na COP-30 iniciam nesta terça-feira (28)

As aulas dos cursos para feirantes do mercado do Ver-O-Peso, em preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30), começam nesta terça-feira (28). A iniciativa é da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad) e Universidade Livre da Amazônia (Ulam) e busca ampliar as oportunidades para esses trabalhadores durante o evento e fortalecer suas perspectivas para o futuro.

Após as pré-inscrições, que começaram em março, os feirantes do Ver-o-Peso começarão a participar das aulas, que serão ministradas pela Universidade da Amazônia (Unama). A aula de abertura ocorrerá nesta terça-feira, 28, às 15h, no Palácio Antônio Lemos. O evento contará com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Brito Rodrigues, e da reitora da Unama, Maria Betânia de Carvalho Fidalgo Arroyo.

Essa iniciativa faz parte da política de formação do Executivo municipal, integrada aos investimentos na infraestrutura dos projetos prioritários, visando à realização do maior evento internacional sobre mudanças climáticas. A parceria com a Unama oferecerá a feirantes e seus dependentes a oportunidade de se qualificar em três áreas, melhorando o serviço oferecido aos consumidores e turistas.

A primeira área de qualificação é "Formação em Relações Internacionais", que inclui aulas de inglês básico para negócios, espanhol básico para negócios, inglês para relações comerciais, espanhol para relações comerciais, francês para relações comerciais e noções de relações internacionais. A segunda área, "Formação de Gestão Comercial", abrange processos administrativos, noções de fluxo de caixa, marketing de produto, matemática comercial e qualidade em serviços. Já a terceira área, oferece noções de gastronomia, segurança dos alimentos, montagem de cardápios, regras de limpeza e higienização e gastronomia regional com o curso de "Formação em Gestão em Gastronomia".

O objetivo é ampliar as oportunidades para esses trabalhadores durante a COP-30 e fortalecer suas perspectivas após o evento. O primeiro conjunto de cursos teve início em maio deste ano, com aulas de inglês ministradas pelo Instituto Federal do Pará (IFPA), contemplando o público do mercado de São Brás, que será completamente reformado até setembro.

Os interessados em se inscrever nos cursos devem entrar em contato com a Ulam pelos números: (91) 98118-5795 e (91) 98165-5145.