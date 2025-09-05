COP 30: obras na capital paraense já atingem 90% de execução

A 66 dias da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), Belém avança nas obras de infraestrutura que devem transformar a cidade em palco do maior evento climático já realizado pela ONU. Segundo o governo federal, os investimentos ultrapassam R$ 4 bilhões e contemplam aeroportos, terminais hidroviários, saneamento, parques urbanos, canais e pontos turísticos. A maioria das intervenções já ultrapassa 90% de execução.

No Aeroporto Internacional de Belém, a modernização inclui ampliação do terminal, novas áreas de embarque, reforma da pista e melhorias de acessibilidade. As obras, já 95% concluídas, também ampliaram a praça de alimentação.

Os terminais hidroviários passam por adequações. O Terminal Internacional tem 76% dos serviços concluídos, enquanto o Terminal da Tamandaré contará com píer para quatro embarcações e capacidade para 500 passageiros. Já o Terminal Portuário de Outeiro está sendo reformado para receber dois navios que servirão de hotéis flutuantes durante a conferência. O novo píer, de 710 metros, deve ser entregue em 14 de outubro e já gerou mais de 450 empregos diretos.

Terminal de Outeiro passa por reforma para receber navios para a COP30, com novo píer de 710 metros e área de recepção modernizada (Reprodução/Companhia Docas do Pará - CDP/Laboratório de Sistemas Estruturais - LSE) Terminal de Outeiro passa por reforma para receber navios para a COP30, com novo píer de 710 metros e área de recepção modernizada (Reprodução/Companhia Docas do Pará - CDP/Laboratório de Sistemas Estruturais - LSE)

Na área de saneamento e drenagem, a macrodrenagem da Bacia do Tucunduba está 83% concluída, com sete canais entregues e cinco em andamento. A macrodrenagem dos canais Benguí e Marambaia já alcança 91%, prevendo solução para alagamentos históricos, além de novas redes de água e esgoto, pontes, praças e melhorias viárias. No Ver-o-Peso, ícone turístico da capital, 89% do sistema de esgoto já está pronto. O complexo, em obras de requalificação orçadas em R$ 66 milhões, passa por reformas em mercados e feiras, com substituição de coberturas, pintura de estruturas e renovação de pisos.

Entre os novos espaços públicos, o Parque Linear da Doca já tem 97% das obras finalizadas, com despoluição do canal, paisagismo, quiosques, mirantes, ciclovia e academia ao ar livre. O Parque Linear da Tamandaré, com 92% de execução, deve ser entregue em setembro, com infraestrutura de drenagem, playground e áreas de lazer.

A mobilidade urbana também recebe investimentos. A requalificação da Rua da Marinha, por exemplo, amplia a via de duas para seis faixas em 3,5 km, interligando seis bairros da capital. A obra inclui pavimentação, duplicação e rotatória, em uma área de 255 mil m².

Para o secretário extraordinário da COP 30, Valter Correia, Belém está pronta para receber delegações de todo o mundo. “As obras estão dentro do cronograma e se aproximam da reta final de preparação para a conferência. A cidade está cada vez mais pronta para receber visitantes e delegações de todo o mundo”, afirmou.

Além de sediar a conferência, a expectativa do governo é de que os projetos em andamento deixem um legado permanente de mobilidade, saneamento e espaços de convivência para a população belenense, marcando uma nova etapa na história da capital paraense.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia