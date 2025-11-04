COP30 dia a dia: veja os eixos temáticos e o calendário do evento em Belém
Conferência climática da ONU terá mais de 30 temas interconectados e foco em ação global, inclusão e inovação
A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) será realizada de 10 a 21 de novembro de 2025, em Belém. A programação será dividida em dias temáticos, que vão orientar as discussões e atividades do evento.
Esses dias servem para organizar os debates por grandes áreas de impacto climático, reunindo governos, empresas, cientistas, comunidades e organizações da sociedade civil em torno de temas específicos.
Entenda o que são os 'dias temáticos'
Os Dias Temáticos da COP30 não fazem parte das negociações formais entre governos, mas funcionam como espaços de diálogo e de anúncio de compromissos coletivos, como metas de descarbonização e transição energética.
As atividades ocorrerão em dois espaços principais:
- Zona Azul: área da ONU, com acesso restrito às delegações oficiais.
- Zona Verde: aberta ao público credenciado e voltada à troca de experiências, debates e iniciativas culturais.
A agenda dos Dias Temáticos foi construída a partir de seis eixos estratégicos da COP30, que reúnem os principais desafios globais relacionados à crise climática:
- Energia, Indústria e Transporte
- Florestas, Oceanos e Biodiversidade
- Agricultura e Sistemas Alimentares
- Cidades, Infraestrutura e Água
- Desenvolvimento Humano e Social
- Questões Transversais, como ciência, inovação e inclusão
Confira o calendário dos dias temáticos da COP30
📅 10 e 11 de novembro
Temas: Adaptação, Cidades, Infraestrutura, Água, Resíduos, Governos Locais, Bioeconomia, Economia Circular, Ciência, Tecnologia e Inteligência Artificial.
Foco: fortalecimento da resiliência climática e incentivo à inovação sustentável em todos os setores.
📅 12 e 13 de novembro
Temas: Saúde, Empregos, Educação, Cultura, Justiça e Direitos Humanos, Integridade da Informação e Trabalhadores.
Foco: apresentação do Balanço Ético Global, que propõe equidade e responsabilidade moral nas decisões sobre o clima.
📅 14 e 15 de novembro
Temas: Energia, Indústria, Transporte, Comércio, Finanças, Mercados de Carbono e Gases não-CO₂.
Foco: transição energética justa, triplicação das energias renováveis e fortalecimento das finanças verdes.
📅 17 e 18 de novembro
Temas: Florestas, Oceanos e Biodiversidade, Povos Indígenas, Comunidades Locais e Tradicionais, Juventude, Pequenos e Médios Empreendedores.
Foco: soluções baseadas na natureza e valorização das lideranças comunitárias e indígenas.
📅 19 e 20 de novembro
Temas: Agricultura, Sistemas Alimentares, Segurança Alimentar, Pesca, Agricultura Familiar, Mulheres, Equidade de Gênero, Populações Negras, Turismo, Ciência, Tecnologia e Inteligência Artificial.
Foco: inovação climática, soberania alimentar e inclusão de grupos historicamente marginalizados.
