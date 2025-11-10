COP 30: veja as autoridades presentes no primeiro dia do evento

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) começou nesta segunda-feira (10), em Belém, capital temporária do Brasil durante o evento. A conferência, que segue até o dia 21 de novembro, reúne autoridades de diversos países envolvidas nas negociações climáticas.

A abertura do evento contou com discurso do presidente Lula que exaltou população e culinária local, além de elogiar os esforços para a realização do evento em Belém.

Além do presidente Lula, a cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades de outros países, entre elas Mukhtar Babayev, presidente da COP 29, que foi realizada em Baku, no Azerbaijão, e Simon Stiell, Secretário Executivo da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima). Também estão presentes ministros de governo, incluindo Jader Filho, da pasta da Cidades.

Realizada anualmente pela Organização das Nações Unidas (ONU), a COP tem como objetivo discutir soluções globais para conter o aquecimento do planeta e reduzir as emissões de gases de efeito estufa

Nesta edição, sediada pela primeira vez na Amazônia, os debates devem priorizar temas como transição energética, preservação das florestas e financiamento climático para países em desenvolvimento.

