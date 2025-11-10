Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Lula abre COP 30 elogiando hospitalidade e culinária do Pará: ‘tirem proveito dessa cidade’

Presidente também agradeceu ao governador Helder Barbalho pelo empenho em viabilizar a realização da COP 30 na Amazônia

O Liberal
fonte

“Vocês vão participar de um evento num estado que tem um povo maravilhoso", declarou o presidente Lula (Tarso Sarraf / O Liberal)

Durante pronunciamento na cerimônia de abertura da 30º Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), na manhã desta segunda-feira (10/11) em Belém (PA), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou a hospitalidade do povo paraense e destacou a importância de Belém sediar a conferência climática no coração da Amazônia.

“Vocês vão participar de um evento num estado que tem um povo maravilhoso. Vão ver homens e mulheres muito alegres, muito educados, que vão cuidar de vocês aqui nessa cidade como vocês jamais foram cuidados”, afirmou Lula.

A cerimônia marcou o início oficial da COP 30, nesta segunda-feira (10), em Belém

O presidente agradeceu à equipe da Casa Civil, representada pelo ministro Rui Costa, e ao governador Helder Barbalho pelo empenho em viabilizar a realização da COP 30 na Amazônia. Lula também convidou os visitantes a aproveitarem a cultura e a gastronomia local.

“Tirem proveito dessa cidade, da alegria, da beleza, do charme, do carinho e do amor de homens e mulheres que vão receber vocês. Sobretudo, tirem proveito da culinária do Pará. Aqui vocês vão comer comida que não comeram em nenhum lugar do mundo. Talvez o melhor peixe, e não se esqueçam de comer a maniçoba. O tradutor pode traduzir direito, porque estamos numa disputa entre Pará e Bahia para ver qual a maniçoba é melhor”, brincou.

Lula também comparou o desafio de realizar a conferência em Belém à própria luta global contra a poluição.
“Fazer a COP aqui é um desafio tão grande quanto acabar com a poluição do planeta Terra. Seria mais fácil fazer a conferência em uma cidade que não tivesse problema, mas resolvemos aceitar o desafio de realizá-la em um estado da Amazônia para provar que, quando há disposição, vontade e compromisso com a verdade, nada é impossível para o ser humano”, declarou.

“O impossível é não ter coragem de enfrentar desafios”, completou o presidente.

