COP 30: Proteção Animal Mundial reivindica proteção da biodiversidade e da fauna no evento climático

A ONG Proteção Animal irá apoiar uma série de atividades em Belém no período da COP 30. Além da presença na Blue Zone, espaço oficial onde ocorrem as negociações, integrantes da organização não-governamental vão se unir a movimentos sociais, povos indígenas, quilombolas, coletivos populares e outros grupos da sociedade civil na Cúpula dos Povos, na Universidade Federal do Pará (UFPA).

A ONG luta pelo fim do sofrimento animal, oferecendo condições justas para todas as espécies. Entre as demandas da iniciativa, estão o fim da exploração de animais silvestres, da ‘crueldade’ da agricultura industrial e a criação de sistemas alimentares humanos e sustentáveis.

A programação da Cúpula começará com a Barqueata, um ato simbólico no rio Guamá que celebra a chegada dos participantes que vêm pelos rios e oceanos, como os pescadores da comunidade Jubim, da Ilha de Marajó, quilombolas, movimentos sociais urbanos e rurais além de integrantes de organizações de diversos países.

“Vamos juntar forças a esse movimento tão bonito e importante que reivindica justiça climática, direitos e defesa dos animais e do meio ambiente”, explica Camila Nakaharada, gerente de clima da Proteção Animal Mundial.

As Atividades Enlaçadas também contarão com a participação da ONG. Em formato de roda de conversa, serão debatidas pautas com base nos resultados do “Mapeamento Agroecologia, Território e Justiça Climática”, realizado pela Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) e Fiocruz, no primeiro semestre de 2025, que identificou e analisou mais de 500 experiências do gênero.

Também haverá trocas de experiências agroecológicas entre Brasil e Ásia. Junto da Associação Brasileira de Saúde Única e da Associação de Mulheres Indígenas Tikuna, na perspectiva do conceito de Saúde Única, serão tratados temas como a biodiversidade como escudo natural contra epidemias, e sobre as formas com que ecossistemas saudáveis reduzem o risco de transmissão de doenças.

“Esses debates terão a participação de representantes ligados às práticas de agricultura familiar, agroecologia, povos indígenas, gestores públicos, integrantes de conselhos, além garantir de espaço para a participação de pesquisadores”, destaca Camila.

A Proteção Animal Mundial também vai apoiar a Marcha Global pelo Clima e o “banquetaço”, organizado pelo Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST).



Confira a agenda:

Cúpula dos Povos

Barqueata

Quando: Quarta-feira, 12/11/2025, 9h – 12h

Onde: UFPA – Vila da Barca - UFPA



Atividades Enlaçadas

Quando: Quinta e sexta, 13 e 14/11/2025, 14h-16h

Onde: UFPA - Mirante do Rio



Marcha Unificada

Quando: Sábado, 15/11/2025, 8h30 - 11h

Banquetaço

Quando: Domingo, 16/11/2025

Onde: Praça da República, 14h - 16h

COP30

Just Transition in Agriculture & Food Systems: Roadmaps & Perspectives

Quando: Quarta-feira, 12/11/2025, 18h30 - 20h

Onde: Side Event Room 9, Blue Zone



CETAS como instrumento de adaptação climática

Quando: Segunda-feira, 17/11/2025 13:30 - 15h

Onde: Casa da Economia Criativa, Green Zone



Agroecologia e bem-estar animal: conectando diferentes partes para a transformação dos sistemas alimentares

Quando: Segunda-feira, 17/11/2025, 15h15 - 16h15

Onde: Action on Food Hub, BlueZone



Enraizando o conceito da transição justa, popular e inclusiva: o caminho para a soberania alimentar e justiça climática

Quando: Quinta-feira, 20/11/2025, 11:30 - 12:30

Onde: Foods, Roots and Routes Pavilion, Blue Zone