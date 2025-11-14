Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP 30: portões são liberados para entrada de participantes após protesto de grupo indígena

O protesto levou a ONU a orientar participantes credenciados a utilizarem acessos alternativos até a normalização da entrada

Thaline Silva*
fonte

Durante o bloqueio, a entrada principal da Blue Zone ficou fechada (Thiago Gomes/ O Liberal)

Na manhã desta sexta-feira (14), indígenas do povo Munduruku, articulados pelo Movimento Ipereg Ayu, realizaram um ato em frente à entrada da Blue Zone da  30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, bloqueando temporariamente o acesso ao local. Os portões foram liberados pouco depois das 9h30, após o fim da manifestação pacífica. O grupo denuncia que o governo federal avança em projetos de infraestrutura que ameaçam o território Munduruku e impactam povos das bacias do Tapajós e Xingu, sem cumprir a consulta prévia, livre e informada prevista na Convenção 169 da OIT.

O protesto levou a ONU a orientar participantes credenciados a utilizarem acessos alternativos até a normalização da entrada. Durante o bloqueio, a entrada principal da Blue Zone ficou fechada, e o público pôde ingressar pelo acesso que vinha sendo usado como saída do evento.

VEJA MAIS

image Presidente da COP 30, embaixador André Corrêa chega a ato de indígenas Munduruku em Belém
Manifestação é realizada em frente à entrada da Blue Zone da COP 30

image COP30: WCF anuncia janela de investimentos para adaptação climática na África
O objetivo é mobilizar pelo menos outros 100 milhões de euros de recursos privados

Em nota, o Movimento Munduruku Ipereg Ayu afirmou que, além dos grandes empreendimentos, também protesta contra projetos de crédito de carbono e mecanismos de REDD+ jurisdicional discutidos na COP 30 e em negociações governamentais. Para o movimento, tais iniciativas representam uma “venda da floresta”, retiram autonomia dos povos tradicionais e permitem a entrada de empresas e intermediários nos territórios, sem enfrentar o que consideram as causas estruturais da crise climática: o desmatamento industrial, o garimpo, as hidrovias e a expansão da soja.

“O governo e o mundo precisam entender que nossa floresta não está à venda. Nós não negociamos a mãe natureza”, afirmou uma liderança Munduruku durante o ato.

O decreto que motivou o protesto — o nº 12.600/2025 — instituiu o Plano Nacional de Hidrovias e incluiu os rios Tapajós, Madeira e Tocantins como eixos prioritários para navegação de cargas. Os Munduruku argumentam que a medida abre caminho para novas dragagens, derrocamento de pedrais sagrados e expansão de portos privados na região.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP 30

protestos
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda