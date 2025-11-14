Capa Jornal Amazônia
Presidente da COP 30, embaixador André Corrêa chega a ato de indígenas Munduruku em Belém

Manifestação é realizada em frente à entrada da Blue Zone da COP 30

Dilson Pimentel
fonte

O presidente da COP 30, embaixador André Corrêa do Lago, chega ao local onde ocorre um ato dos indígenas do povo Munduruku, articulados pelo Movimento Ipereg Ayu, na manhã desta sexta-feira (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal)

O presidente da COP 30, embaixador André Corrêa do Lago, já chegou no local onde ocorre um ato dos indígenas do povo Munduruku, articulados pelo Movimento Ipereg Ayu, na manhã desta sexta-feira. A CEO da conferência, Ana Toni, também compareceu ao espaço onde ocorre o ato.

A manifestação é realizada em frente à entrada da Blue Zone da COP 30 para cobrar uma reunião emergencial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O grupo denuncia que o governo federal está avançando com projetos de infraestrutura que ameaçam diretamente o território Munduruku, bem como todos os povos da bacia do Tapajós e Xingu - sem consulta prévia, livre e informada, como determina a Convenção 169 da OIT.

 

