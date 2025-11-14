COP30: WCF anuncia janela de investimentos para adaptação climática na África

A World Climate Foundation (WCF) anunciou a captação de 40 milhões de euros. Estes recursos serão utilizados para alavancar investimentos privados em adaptação e resiliência climática em países africanos.

O objetivo da WCF é mobilizar pelo menos outros 100 milhões de euros de recursos privados. Gestores de investimento interessados podem submeter propostas até 15 de janeiro de 2026 ao Adaptation Finance Window for Africa, um fundo de blended finance.

A World Climate Foundation (WCF) é uma organização não lucrativa. Ela atua como uma plataforma internacional para conectar governos, empresas, investidores e a sociedade civil.

Parcerias Chave por Trás da Iniciativa

A WCF está ligada à coalizão Investment Mobilisation Collaboration Alliance (IMCA). Desta coalizão fazem parte o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Islândia e o Nordic Development Fund (NDF).

A World Climate Foundation atua como secretariado da IMCA. Sua função é facilitar a colaboração e a implementação entre os parceiros envolvidos.

Aceleração do Financiamento para a África

Satu Santala, Diretora Geral do Nordic Development Fund, avalia a importância de acelerar o financiamento. O objetivo é fazer frente às exigências de adaptação e resiliência no continente africano.

Lars Løkke Rasmussen, ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, ressaltou as parcerias equitativas. Em linha com os objetivos da presidência brasileira da COP 30, ele destacou que tais colaborações podem criar as soluções verdes para a crise climática.