Mercadante vem a Belém apresentar investimentos do BNDES para a COP 30

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, desembarca na próxima quinta (13/02), em Belém, para apresentar os investimentos do banco para a COP 30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que ocorrerá de 10 a 21 de novembro deste ano na capital paraense.

Mercadante pediu que o presidente Lula, que deve estar em Belém em 14 de fevereiro, antecipe a vinda para participar do encontro com autoridades e empresários locais, mas o presidente ainda não confirmou a presença. O senador petista Beto Faro e a bancada federal também foram chamados para a agenda.

Investimentos do banco para o evento climático

O BNDES tem investido em vários projetos para a COP 30, como obras de infraestrutura, turismo e equipamentos culturais.

A empresa pública federal já aprovou um financiamento no valor de R$3 bilhões para execução de plano de investimentos multissetorial para melhorias na infraestrutura urbana e ampliação do acesso a equipamentos e serviços públicos na região metropolitana de Belém. A operação inclui equipamentos culturais e turísticos que constituirão legado da COP-30.

Na infraestrutura, o banco financiou obras de macrodrenagem dos canais da Vileta, Timbó, União e Leal Martins. Também financiou obras de urbanização das comunidades da baixada. Além disso, financiou a adequação da infraestrutura da Base Aérea de Belém.

Quanto ao turismo, o BNDES financiou micro, pequenos e médios empresários do setor turístico para garantir o atendimento aos visitantes com a contratação de R$ 140 milhões em crédito.

Outra iniciativa aprovou R$40 milhões para restauração do Conjunto dos Mercedários, equipamento cultural que deve ser usado como instalação durante a COP 30 e que deve ficar como legado cultural para a população.