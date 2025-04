COP 30: inglês é fundamental na preparação para a Conferência

Com a COP 30 se aproximando, o inglês se torna ferramenta essencial para quem deseja aproveitar as oportunidades que o evento trará. Prevista para novembro de 2025, a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas será realizada em Belém e deve atrair mais de 40 mil visitantes, incluindo cerca de 7 mil integrantes das equipes da ONU e das delegações internacionais. Além de promover o protagonismo da Amazônia nas discussões globais sobre meio ambiente, o evento deve gerar empregos e impulsionar setores como hotelaria, turismo e serviços. Nesse cenário, dominar o inglês não é apenas um diferencial — é uma necessidade.

Faltando poucos meses para o evento global, a professora Ana Carolina Barros explica que um dos pontos indispensáveis para quem está aprendendo ou aperfeiçoando o inglês é focar no vocabulário. Além do conhecimento básico para interações em outro idioma, aprofundar-se nos temas abordados na COP também integra os estudos. Com discussões sobre biodiversidade e meio ambiente pautando o evento, ter domínio de termos relacionados a essas temáticas é essencial para a comunicação. “Estaremos trabalhando com vocabulário sobre a Amazônia, falando sobre as necessidades do nosso território e utilizando uma linguagem de impacto”, explicou.

Após isso, o próximo passo é ser compreendido. Para Ana Carolina, não é necessário falar como um nativo em inglês, desde que a comunicação ocorra. “É importante que o trabalho seja voltado para propagar informações sobre o nosso território e discutir um pouco mais sobre a questão ambiental do mundo”, afirmou. Ela também considera que, portanto, é preciso se conectar e ter contato com esses tópicos.

A professora avalia que uma boa estratégia para estudar a língua e ganhar familiaridade com assuntos sobre meio ambiente e temas relacionados à Amazônia é ter contato com conteúdos em diversos meios. Entre eles estão a leitura de livros e artigos, o consumo de podcasts e materiais feitos por ativistas que abordam esse tipo de tema.