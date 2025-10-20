COP 30 em Belém: veja a programação dos Pavilhões Brasil com horários e temas dos painéis

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), em parceria com a Casa Civil da Presidência da República, divulgou nesta segunda-feira (20) a programação completa dos Pavilhões Brasil na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém, entre os dias 10 e 21 de novembro.

ACESSE A PROGRAMAÇÃO COMPLETA!

VEJA MAIS

[[(standard.Article) ONGs querem ir à Justiça após aprovação da licença da Petrobras na Foz do Amazonas]]

Ao todo, serão 286 eventos distribuídos em quatro auditórios, localizados nas Zonas Azul e Verde, principais espaços de debates e participação da sociedade civil, representantes governamentais, especialistas e organizações internacionais.

Segundo o MMA, os detalhes sobre cada painel - como nomes de moderadores, painelistas e temas específicos - serão divulgados no site oficial do ministério nos próximos dias.

Temas e estrutura dos debates

Zona Azul (espaço oficial da ONU): Contará com discussões voltadas à implementação das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) do Brasil no âmbito do Acordo de Paris, cooperação internacional e os 30 objetivos estratégicos da Agenda de Ação Climática.

(espaço oficial da ONU): Contará com discussões voltadas à implementação das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) do Brasil no âmbito do Acordo de Paris, cooperação internacional e os 30 objetivos estratégicos da Agenda de Ação Climática. Zona Verde (aberta ao público credenciado): Focará em temas nacionais, como a implementação do Plano Clima, documento que orientará as ações brasileiras de enfrentamento à crise climática até 2035.

Horários e formato dos painéis

Os eventos nos Pavilhões Brasil ocorrerão diariamente das 10h às 19h, com duração máxima de 60 minutos por painel. Os espaços irão reunir representantes de diferentes setores para debater soluções climáticas, justiça socioambiental, preservação de biomas e transição ecológica.

Participação da sociedade civil

Os espaços são uma das formas de participação da sociedade civil na COP30. Além de governos, os locais receberão organizações não governamentais, povos indígenas, pesquisadores, empresas, universidades e coletivos ambientais para apresentar projetos, estudos e experiências regionais.