COP 30

Primeiro-ministro do Reino Unido virá a Belém para a COP 30

Expectativa do representante internacional é de que encontro auxilie nos esforços para zerar emissões

Primeiro-ministro do Reino Unido virá na COP 30 (BENJAMIN CREMEL/Pool via REUTERS)

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer (Partido Trabalhista) confirmou a sua participação na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP 30), realizada entre 10 e 21 de novembro, em Belém. Ele considera a agenda do evento essencial e defende que as discussões podem acelerar ações para zerar as emissões e fortalecer atividades sustentáveis.

“Estamos recolocando o Reino Unido como um líder global em ação climática e crescimento verde, e você pode esperar ver o primeiro-ministro impulsionando essa agenda na cúpula da COP30”, afirmou o gabinete do primeiro-ministro.

image Mato Grosso pode contribuir com a COP 30, dizem debatedores em audiência pública conjunta
Comissão do Senado e da ALMT se reuniu nesta segunda-feira (20), para traçar estratégias em relação a COP 30

Além do premier, o príncipe William, herdeiro do trono britânico, também confirmou a sua participação no encontro climático, como representante do seu pai, o rei Charles 3º. De acordo com informações divulgadas pelo jornal The Guardian, o primeiro-ministro havia sido orientado por assessores a não comparecer na COP 30. A insistência em estar na cúpula seria "porque a neutralidade de carbono é a oportunidade econômica do século 21".

