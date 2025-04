COP 30 em Belém: Igor Normando cria novo comitê para planejar ações da cidade

O prefeito de Belém, Igor Normando, criou um novo Comitê Municipal para a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30). Responsável pela articulação e pelo planejamento das ações do município para o evento, o grupo será coordenado pelo secretário executivo de Promoção de Eventos Estratégicos, André Silva Loureiro Godinho, que poderá convidar técnicos de diferentes órgãos municipais para contribuírem nas atividades.

VEJA MAIS



Nesta quinta-feira (23), começou a contagem regressiva de 200 dias para o evento, que terá início em 10 de novembro, na capital paraense. O decreto municipal que institui o comitê foi publicado no Diário Oficial do Município de Belém desta quarta-feira (23) e revoga o decreto de 2023, assinado pelo ex-prefeito Edmilson Rodrigues, que nomeava outros membros para o grupo, então coordenado por Luiz Araújo, ex-secretário de Controle, Integridade e Transparência (Secont).

Entre as competências do comitê criado por Igor estão:

Estabelecer diretrizes para a atuação municipal na COP 30;

Articular ações interinstitucionais;

Promover a integração com a sociedade civil e demais entes;

Acompanhar o cronograma de preparação da cidade-sede;

Apresentar relatório de atividades ao final do ciclo da COP 30.

Farão parte do novo comitê titulares ou representantes de órgãos do município e um representante do governo estadual. Veja os membros do grupo:

Servidores municipais:

Cleidson Ferreira Chaves – Chefe de Gabinete do Prefeito;

Ana Carolina Lobo Glück Paúl – Procuradora-Geral do Município;

Ariela Naomi Motizuki – Secretária de Comunicação;

Rômulo Simão Nina de Azevedo – Secretário Municipal de Saúde;

Euler Guimarães Sizo – Secretário de Infraestrutura e Obras;

André Luís Barbosa da Cunha – Secretário de Desenvolvimento Econômico;

Juliana Nobre Pinheiro – Secretária de Meio Ambiente;

Cilene Moreira Sabino de Oliveira – Secretária de Cultura e Turismo;

Nayara Barbalho da Cruz – Secretária de Inclusão e Acessibilidade;

Cláudio Luciano Monteiro de Oliveira – Secretário de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade;

Thayta Martins Ferreira – Secretária de Zeladoria e Conservação Urbana;

Mariel Dacier Lobato Martin de Mello – Presidente da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém;

Gustavo Bezerra da Costa – Presidente da Belém Digital;

Arthur Houat Nery de Souza – Presidente da Fundação Papa João XXIII;

André Silva Loureiro Godinho – Secretário Executivo de Promoção de Eventos Estratégicos;

Fábio Luís de Araújo Rodrigues – Secretário Executivo de Desoneração e Parcerias;

Marcus Vinicius Athayde Costa – Diretor de Desenvolvimento Urbano da CODEM.

Servidora estadual:

Vanessa Bezerra Maneschy – Representante do Governo do Estado do Pará.