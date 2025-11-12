COP 30: Confira o significado das expressões mais utilizadas na conferência climática em Belém

Ao longo das palestras e conferências que estão sendo realizadas durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), existem algumas expressões citadas pelos políticos, ativistas e povos originários que chegam a ser incomuns e difíceis de serem interpretadas no evento climático. Confira uma lista com os principais termos mais utilizados e que mais causaram dificuldade de interpretação da população que está acompanhando os debates sobre o clima. As informações são da Agência Brasil. Confira!

Lista de principais termos da COP 30

Acordo de Paris

É um acordo internacional criado entre os países durante a COP 21, em 2015, na capital francesa, que reúne diversas ações globais com o propósito de amenizar as recentes mudanças climáticas, como por exemplo: a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Combustíveis fósseis

Os combustíveis fósseis são um dos maiores responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Entre eles, o petróleo, o carvão e o gás mineral são os principais combustíveis que são liberados na queima para a geração de energia.

Gases do Efeito Estufa (GEE)

Uns dos principais gases do Efeito Estufa são o dióxido de carbono (CO₂), o óxido nitroso (N₂O), o metano (CH₄) e o ozônio (O₃), que são responsáveis por não deixar que o calor emitido pelo sol seja refletido para fora da atmosfera do planeta.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) ‘Buscaremos decisões ambiciosas na COP 30’, afirma embaixador Mauricio Carvalho Lyrio]]

[[(standard.Article) Blindados das Forças Armadas reforçam segurança durante a COP 30 em Belém]]

[[(standard.Article) Restaurantes de Belém próximos a área da COP 30 dobram movimento com turistas do país e de fora ]]

Troika

O “Troika” foi um pacto de cooperação internacional lançado pelas três presidências das COPs 28 (Emirados Árabes Unidos), 29 (Azerbaijão) e 30 (Brasil) com o objetivo de cumprir a Missão 1,5, por meio de reuniões avaliativas entre os países.

Missão 1,5

A Missão 1,5 foi criada com o propósito de conter o aquecimento global em até 1,5 graus Célsius (ºC). Esse número é considerado o limite crítico para consequências desastrosas não apenas relacionadas ao clima, mas também à economia global.

Sumidouro

O Sumidouro refere-se aos processos naturais ou mecanismos capazes de remover os gases do efeito estufa da atmosfera. Por exemplo: as florestas e os oceanos.

Mitigação Climática

O termo “Mitigação Climática” é utilizado para se referir às ações e políticas públicas que são realizadas nos processos produtivos com o intuito de reduzir a emissão de gases de efeito estufa e aumentar os sumidouros de carbono no planeta.

GST (Balanço Global em inglês)

O GST é uma ferramenta de transparência que existe desde a COP 28, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos e que possibilita realizar a avaliação do progresso nas metas de emissões dos gases do efeito estufa a longo prazo no mundo.

INC (Comitê Intergovernamental de Negociação em inglês)

O INC foi criado em 1990, pela Assembleia Geral da ONU, com a participação inicial de 150 países. Hoje, ele se configura como um grupo aberto a todos os Estados-Membros das Nações Unidas e agências especializadas.

BTR (Relatório Bienal de Transparência em inglês)

O BTR funciona como um instrumento de transparência das políticas públicas nacionais adotadas pelos países-partes, que deve ser atualizado e entregue a cada dois anos. A próxima entrega deverá ser feita durante a COP 31.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)