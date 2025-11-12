Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP 30: Confira o significado das expressões mais utilizadas na conferência climática em Belém

Alguns termos difíceis são usados pelos ativistas e políticos durante as palestras do evento. Entenda o que cada um significa!

Victoria Rodrigues
fonte

Durante a realização da COP 30 na capital paraense, a cidade é considerada por Lei como a Capital Federativa do Brasil. (Foto: Agência Senado)

Ao longo das palestras e conferências que estão sendo realizadas durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), existem algumas expressões citadas pelos políticos, ativistas e povos originários que chegam a ser incomuns e difíceis de serem interpretadas no evento climático. Confira uma lista com os principais termos mais utilizados e que mais causaram dificuldade de interpretação da população que está acompanhando os debates sobre o clima. As informações são da Agência Brasil. Confira!

Lista de principais termos da COP 30

  • Acordo de Paris

É um acordo internacional criado entre os países durante a COP 21, em 2015, na capital francesa, que reúne diversas ações globais com o propósito de amenizar as recentes mudanças climáticas, como por exemplo: a redução das emissões de gases de efeito estufa.

  • Combustíveis fósseis

Os combustíveis fósseis são um dos maiores responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Entre eles, o petróleo, o carvão e o gás mineral são os principais combustíveis que são liberados na queima para a geração de energia.

  • Gases do Efeito Estufa (GEE)

Uns dos principais gases do Efeito Estufa são o dióxido de carbono (CO₂), o óxido nitroso (N₂O), o metano (CH₄) e o ozônio (O₃), que são responsáveis por não deixar que o calor emitido pelo sol seja refletido para fora da atmosfera do planeta.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) ‘Buscaremos decisões ambiciosas na COP 30’, afirma embaixador Mauricio Carvalho Lyrio]]

[[(standard.Article) Blindados das Forças Armadas reforçam segurança durante a COP 30 em Belém]]

[[(standard.Article) Restaurantes de Belém próximos a área da COP 30 dobram movimento com turistas do país e de fora ]]

  • Troika

O “Troika” foi um pacto de cooperação internacional lançado pelas três presidências das COPs 28 (Emirados Árabes Unidos), 29 (Azerbaijão) e 30 (Brasil) com o objetivo de cumprir a Missão 1,5, por meio de reuniões avaliativas entre os países.

  • Missão 1,5

A Missão 1,5 foi criada com o propósito de conter o aquecimento global em até 1,5 graus Célsius (ºC). Esse número é considerado o limite crítico para consequências desastrosas não apenas relacionadas ao clima, mas também à economia global.

  • Sumidouro

O Sumidouro refere-se aos processos naturais ou mecanismos capazes de remover os gases do efeito estufa da atmosfera. Por exemplo: as florestas e os oceanos.

  • Mitigação Climática

O termo “Mitigação Climática” é utilizado para se referir às ações e políticas públicas que são realizadas nos processos produtivos com o intuito de reduzir a emissão de gases de efeito estufa e aumentar os sumidouros de carbono no planeta.

  • GST (Balanço Global em inglês)

O GST é uma ferramenta de transparência que existe desde a COP 28, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos e que possibilita realizar a avaliação do progresso nas metas de emissões dos gases do efeito estufa a longo prazo no mundo.

  • INC (Comitê Intergovernamental de Negociação em inglês)

O INC foi criado em 1990, pela Assembleia Geral da ONU, com a participação inicial de 150 países. Hoje, ele se configura como um grupo aberto a todos os Estados-Membros das Nações Unidas e agências especializadas.

  • BTR (Relatório Bienal de Transparência em inglês)

O BTR funciona como um instrumento de transparência das políticas públicas nacionais adotadas pelos países-partes, que deve ser atualizado e entregue a cada dois anos. A próxima entrega deverá ser feita durante a COP 31.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

belém

termos

expressões

evento climático
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda