COP 30 começa em Belém com a chegada de líderes e delegações internacionais; veja

Belém deu início, nesta segunda-feira (10), à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O evento marca um momento histórico para o Brasil e para o mundo, por ser a primeira vez que a conferência acontece em uma cidade localizada na Amazônia.

COP 30 delegações Thiago Gomes/ O Liberal Thiago Gomes/ O Liberal Thiago Gomes/ O Liberal Thiago Gomes/ O Liberal Thiago Gomes/ O Liberal Thiago Gomes/ O Liberal Thiago Gomes/ O Liberal Thiago Gomes/ O Liberal

Delegações de diversos países, chefes de Estado, representantes de organizações internacionais, cientistas e lideranças indígenas começaram a chegar à capital paraense desde o fim de semana. Durante as próximas duas semanas, eles vão debater estratégias globais para conter o avanço do aquecimento do planeta e promover o desenvolvimento sustentável.

VEJA MAIS

O evento tem como pano de fundo a maior floresta tropical do mundo, símbolo das discussões sobre preservação ambiental e transição climática justa. A expectativa é que a COP 30 reforce o papel da Amazônia no combate às mudanças climáticas e amplie o diálogo sobre políticas voltadas à proteção dos biomas e das populações que vivem na região.