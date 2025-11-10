Capa Jornal Amazônia
COP 30 começa em Belém com a chegada de líderes e delegações internacionais; veja

O evento acontecerá, oficialmente, entre os dias 10 e 21 de novembro

Jéssica Nascimento
fonte

Delegações de diversos países começaram a chegar à capital paraense desde o fim de semana (Thiago Gomes/ O Liberal)

Belém deu início, nesta segunda-feira (10), à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O evento marca um momento histórico para o Brasil e para o mundo, por ser a primeira vez que a conferência acontece em uma cidade localizada na Amazônia.

COP 30 delegações

Delegações de diversos países, chefes de Estado, representantes de organizações internacionais, cientistas e lideranças indígenas começaram a chegar à capital paraense desde o fim de semana. Durante as próximas duas semanas, eles vão debater estratégias globais para conter o avanço do aquecimento do planeta e promover o desenvolvimento sustentável.

O evento tem como pano de fundo a maior floresta tropical do mundo, símbolo das discussões sobre preservação ambiental e transição climática justa. A expectativa é que a COP 30 reforce o papel da Amazônia no combate às mudanças climáticas e amplie o diálogo sobre políticas voltadas à proteção dos biomas e das populações que vivem na região.

