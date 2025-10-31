Capa Jornal Amazônia
COP 30: Aeroporto de Belém limita tempo de solo e contrata empresa para parqueamento de aeronaves

Concessionária que administra o Aeroporto Internacional também anunciou novo pátio com mais quatro posições para aeronaves de grande porte

O Liberal
fonte

Tempo de solo das aeronaves comerciais será de até uma hora para voos domésticos e de uma hora e meia para voos internacionais (Divulgação)

A Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Belém, anunciou uma série de medidas para garantir a qualidade e segurança no atendimento durante a 30° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Entre as medidas, está a limitação de tempo de solo das aeronaves, contratação de empresa especializada em parqueamento de aeronaves, com experiência em grandes eventos internacionais, e ampliação do pátio, com novas posições para aviões de grande porte.

Ao todo, os investimentos para melhorias em infraestrutura do terminal de passageiros e área de operações somam R$ 450 milhões. De acordo com a NOA, entre 1º e 23 de novembro, expectativa é de que o Aeroporto de Belém receba 508 mil passageiros, entre embarques, desembarques e conexões. O número representa quase o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. 

Entre os investimentos anunciados para atender essa demanda, está a construção de um novo pátio de aeronaves com mais quatro posições para aeronaves de grande porte e mais uma posição no pátio principal, totalizando cinco novas posições.  

A concessionária informou que também firmou parceria com uma empresa de referência nacional em parqueamento de aeronaves, reconhecida pela atuação em grandes eventos internacionais no Brasil. “Cabe a essa parceira a elaboração e execução de um plano técnico-operacional abrangente, que amplia a capacidade de vagas para hangaragem a céu aberto e inclui serviços como apoio a passageiros, tripulantes e bagagens, limpeza, fornecimento de insumos e movimentação em solo com equipamentos específicos”. 

O trabalho contratado pela NOA prevê a condução das operações por equipes bilíngues, treinadas e preparadas para operações complexas.

Além disso, durante o período da COP, o tempo de solo das aeronaves comerciais será de até uma hora para voos domésticos e de uma hora e meia para voos internacionais. “Sobre o tema, é importante destacar que a coordenação das solicitações para operações das delegações oficiais estará sob gestão da Base Aérea de Belém. Os passageiros dos voos comerciais devem se dirigir aos acessos do aeroporto normalmente”, informou a concessionária.

