Aeroporto de Belém deve dobrar fluxo na COP 30 com 508 mil passageiros e aumento de 57% nos voos

A poucos dias do início da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o Aeroporto Internacional de Belém, administrado pela Norte da Amazônia Airports (NOA), já registra um movimento acima da média. Entre 1º e 23 de novembro, período que compreende a realização do evento, a expectativa é de 508 mil passageiros entre embarques, desembarques e conexões — quase o dobro do registrado no mesmo período do ano passado.

Segundo a NOA, as companhias aéreas já programaram 3.122 voos comerciais, o que representa um aumento de 57% na oferta em relação a 2024. A concessionária estima que o fluxo nos quinze dias que antecedem o evento continue crescendo, acompanhando a chegada das delegações, equipes técnicas, jornalistas e turistas que participarão da conferência.

“O Aeroporto Internacional de Belém está preparado para receber, com mais agilidade, excelência e conforto, os milhares de participantes da COP 30, consolidando seu papel estratégico no desenvolvimento do turismo e da economia da região Norte”, afirmou a NOA em nota ao Grupo Liberal.

(Foto: Ivan Duarte)

Passageiros percebem aumento de movimento e melhorias

Frequentador assíduo do aeroporto, Jailton Silva, 50 anos, que trabalha no setor elétrico, confirmou o aumento no movimento nos últimos dias.

“Das outras vezes o movimento era menor. Hoje eu vejo uma mudança muito grande aqui, entendeu? Tá tendo melhorias muito boas. Eu tô vindo aqui pela quinta vez já, e percebo que o aeroporto está melhorando bastante”, comentou.

Para ele, as obras têm feito diferença na experiência dos passageiros.

Jaílton Silva. (Foto: Ivan Duarte)

“A experiência de embarque e desembarque foi tranquila. Acho que o aeroporto tá preparado pra receber o movimento que vai chegar com a COP 30, até pela reforma que tá tendo. Acredito que pelo jeito que está indo, vai melhorar mais ainda”, avaliou.

A advogada Anne Souza, 28 anos, também notou o impacto da proximidade da conferência no terminal.

“Hoje eu vim embarcar a minha mãe e a movimentação tá bem grande, o que mostra que aqui é a principal porta de acesso para a região Norte. O trânsito e as vagas estão bem mais cheios que o normal, acredito que por conta do Círio e da COP 30”, contou.

Apesar da alta demanda, Anne elogiou a organização.

Anne Souza. (Foto: Ivan Duarte)

“Achei o aeroporto bem organizado, os funcionários são super atenciosos. Mas, por ser um aeroporto menor comparado ao de Guarulhos, por exemplo, não sei se está totalmente preparado para o volume de pessoas da COP 30. Mesmo assim, tá tudo bem tranquilo”, destacou.

Modernização e ampliação antecipadas

Para dar conta da demanda recorde, a NOA concluiu os investimentos previstos na Fase IB da concessão, finalizando as obras quase um ano antes do prazo inicial, que era maio de 2026. As melhorias foram realizadas com R$ 450 milhões em recursos próprios, abrangendo desde a modernização do terminal de passageiros até a ampliação da infraestrutura operacional.

(Foto: Ivan Duarte)

A área de embarque do aeroporto quase triplicou de tamanho, passando de 1.593 m² para 4.303 m², com espaços dedicados a operações domésticas e internacionais. No embarque remoto, a área passou de 265 m² para 835 m² — expansão de 214%.

O terminal também ganhou dois novos mezaninos, ampliando a capacidade de inspeção e oferecendo mais conforto aos passageiros, com novas lojas, cafés e lounges. As áreas comerciais cresceram de 2.863 m² para 4.162 m², abrigando marcas como Fran’s Café, Living Heineken e W Premium Lounge.

(Foto: Ivan Duarte)

“As obras garantem mais fluidez e conforto para os passageiros, com áreas reformadas, novos sanitários, fraldários e espaços-família, além de um sistema de climatização dimensionado para o clima da região”, destacou a concessionária.

Funcionários do aeroporto também confirmam a movimentação intensa. Tainá Luz, que atua no terminal, observa o aumento expressivo no fluxo.

Tainá Luz. (Foto: Ivan Duarte)

“Nas últimas semanas teve um aumento gigante por causa da COP 30. O aeroporto está pronto para receber as pessoas. A reforma melhorou bastante a estrutura e a expectativa é que o movimento cresça ainda mais nos próximos dias”, disse.

Infraestrutura aérea reforçada

Além do terminal, as obras incluíram melhorias significativas na infraestrutura operacional. Um novo pátio de estacionamento de aeronaves foi construído, adicionando cinco posições para jatos comerciais como o Boeing 737-800 e o Airbus A320. Houve também requalificação de pistas e taxiways, modernização da sinalização, e implantação de sistemas de segurança e auxílio à navegação, como os PAPIs e o sistema de luzes de aproximação (ALS) com tecnologia LED.

(Foto: Ivan Duarte)

As áreas externas do aeroporto também foram ampliadas em 60%, garantindo mais segurança e fluidez no fluxo de veículos e pedestres.

Com a conclusão das obras e a previsão de um dos períodos mais movimentados de sua história, o Aeroporto Internacional de Belém se prepara para ser a principal porta de entrada da Amazônia durante a COP 30.

“As melhorias beneficiam tanto a operação aeroportuária quanto a experiência dos passageiros. Esse salto de qualidade reforça o compromisso da NOA com a eficiência e o conforto, projetando Belém para o mundo”, conclui a nota da empresa.



















