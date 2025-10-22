COP 30: acordo com plataformas garante redução de preços em hospedagens em Belém

Em nota pública divulgada nesta quarta-feira (22), as empresas Booking.com Brasil e Agoda International Brasil informaram que vêm atuando em parceria com o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor do Pará para ajustar suas práticas às normas de proteção ao consumidor e às demandas dos usuários que buscam hospedagem durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), marcada para novembro em Belém.

As plataformas destacaram que foi firmado um termo de ajustamento com a Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA), a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-PA) e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA), com foco no fortalecimento de ações de orientação, informação e fiscalização de hotéis, pousadas e estabelecimentos similares. Segundo o comunicado, o esforço conjunto já resultou na redução dos preços das hospedagens anunciadas nas plataformas.

A nota também ressalta que o trabalho conjunto tem como objetivo garantir transparência e conformidade com a legislação vigente, além de contribuir para o aprimoramento das relações de consumo no ambiente digital. As empresas afirmaram ainda que a COP 30 representa uma oportunidade de reforçar boas práticas e fortalecer a confiança dos consumidores.

O acordo é resultado de uma ação judicial movida em setembro pela OAB-PA, DPE-PA e PGE-PA, após denúncias de consumidores e órgãos de defesa sobre aumentos expressivos nos valores cobrados por hospedagens em Belém desde o anúncio da cidade como sede da conferência climática. A Justiça do Pará concedeu liminar determinando que as plataformas Booking e Agoda apresentassem justificativas e critérios de precificação.

Com a decisão, as instituições abriram diálogo com as empresas, o que resultou em ajustes nos sistemas de precificação e na redução média de 30% nos valores das acomodações. A conclusão do processo será anunciada oficialmente nesta quinta-feira (23), em coletiva de imprensa na sede da PGE, em Belém.

O entendimento entre as partes é considerado um avanço na defesa dos consumidores e um passo importante para preparar a capital paraense para o evento internacional, reforçando o compromisso das instituições com a transparência e a ética nas relações de consumo.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia