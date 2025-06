Coordenação da COP 30 diz que vagas por aluguel em Belém chegarão a 29 mil quartos e 55 leitos

A coordenação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) apresentou, nesta quinta-feira (19/6), em Bonn, na Alemanha, atualizações sobre questões de logística e infraestrutura durante o evento, que será realizado em Belém do Pará, de 10 a 21 de novembro deste ano. Na apresentação, o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP 30, e o secretário para o tema pela Casa Civil da Presidência da República (SECOP), Valter Correia, deram detalhes sobre a preparação envolvendo setores como hospedagem, saúde, alimentação, segurança e disponibilidade de voos.

Representantes dos países aguardados na Conferência em Belém e grupos da sociedade civil estavam reunidos na apresentação, bem como movimentos de mulheres, indígenas, juventude e organizações não governamentais (ONGs). Além de revelar detalhes do trabalho do governo do Brasil para o sucesso da COP 30, também foram esclarecidas dúvidas relacionadas ao evento na capital paraense.

André Corrêa do Lago e Valter Correia reafirmaram que as obras e demais procedimentos operacionais estão dentro do cronograma previsto. Eles destacaram o lançamento da plataforma oficial de hospedagem; recomendações sobre saúde; e construção de um cardápio comprometido com a sustentabilidade, diversidade cultural e valorização da agricultura familiar.

Em relação à hospedagem, a apresentação apontou que mais de 29 mil quartos e 55 mil leitos estarão disponíveis, principalmente por meio de aluguéis de curto prazo, que somam cerca de 16,5 mil quartos e 25 mil leitos. Os coordenadores da COP 30 informaram também que a Plataforma Oficial de Acomodação tem lançamento previsto para o final deste mês e abrirá com cerca de seis mil leitos ofertados no primeiro lote, os quais serão disponibilizados semanalmente.

“As opções de leitos são para que as pessoas possam ver e ter poder de escolha. Nunca falamos que alguém deverá dividir, não vamos fazer essa afirmativa, isso é opcional. Quando nós falamos que vamos garantir hospedagem para todos os delegados, todos os participantes, nós estamos afirmando isso. Só não colocamos no ar a Plataforma ainda porque estamos, justamente, aprimorando os mecanismos para oferecer os preços mais acessíveis. Vamos continuar nesse trabalho de forma muito forte”, disse Valter Correia.

Já André Corrêa do Lago ressaltou que 87% da população brasileira vive em cidades, afastando a ideia de que a Conferência irá ocorrer literalmente dentro da Floresta Amazônica, observando que Belém oferta, com seus desafios, todos os confortos de qualquer outra cidade brasileira.

“O presidente Lula acredita que a dimensão simbólica do local é mais importante do que alguns dos obstáculos que teremos que superar nos próximos meses", declarou. "De qualquer forma, gostaria também de reforçar que a cidade estará especialmente preparada nesse momento. Haverá férias escolares e no serviço público durante o período da COP. Isso também ajudará bastante na questão da circulação, etc”, completou.

A coordenação da COP 30 enfatizou ainda que o Brasil já trabalhou com demanda similar em outras ocasiões, sediando megaeventos internacionais, como a Rio-92, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.

Veja as informações apresentadas

Acomodação

Serão mais de 29 mil quartos e 55 mil leitos disponíveis.

A maior parte das opções será composta por aluguéis de curto prazo, que somam cerca de 16,5 mil quartos e 25 mil leitos.

Duas embarcações de cruzeiro estarão disponíveis para reservas até o final de junho, totalizando 3.882 cabines e cerca de 6 mil leitos.

A Plataforma Oficial de Acomodação tem lançamento previsto para o final deste mês e abrirá com cerca de seis mil leitos disponíveis no primeiro lote, os quais serão disponibilizados semanalmente.

Catering

O Brasil garantirá uma alimentação saudável, inclusiva e culturalmente diversa, com cardápios que respeitem diferentes dietas e tradições alimentares, a exemplo de COPs anteriores.

Alimentos, bebidas e água estarão disponíveis de forma contínua em locais acessíveis.

30% dos alimentos serão provenientes da agricultura familiar e da agroecologia,

A prioridade será por alimentos locais com baixa emissão de carbono.

Escritórios e pavilhões

Foram abertas no dia 18 de junho - e seguem até o dia 2 de julho -, as manifestações de Interesse direcionadas exclusivamente a entidades reconhecidas pela UNFCCC.

Serão três pacotes de pavilhões estruturados com uma abordagem modular, com características alinhadas às edições anteriores da Conferência.

Os pacotes variam de acordo com o tamanho e o tipo de materiais utilizados.

Os interessados receberão suporte técnico e logístico dedicado durante todas as etapas.

Saúde

Os participantes terão acesso gratuito ao Sistema Único de Saúde (SUS) em situações de urgência e emergência.

O Ministério da Saúde estará coordenando um Centro Integrado de Operações de Controle em Saúde (CIOCS) especialmente para o evento.

As vacinas recomendadas são as para febre amarela e sarampo.

Segurança

O Brasil implementará uma operação de segurança integrada, contemplando sistemas aéreo, marítimo e cibernético, cuidadosamente elaborada para abranger não apenas a Zona Azul e a Zona Verde, mas também toda a Região Metropolitana de Belém, incluindo hotéis, condomínios residenciais e áreas turísticas.

Outra medida importante para garantir a fluidez e segurança nas operações aéreas será a adoção da chamada "estratégia de parking", que consiste no uso de 27 aeródromos da região como bases de apoio logístico

Vistos

Para além dos informes tradicionais, sobre o portal oficial que compila os detalhes para aplicação do visto, e das necessidades de apresentação de visto ou não a depender da nacionalidade, haverá a implementação do sistema de visto eletrônico, que estará disponível a partir do próximo mês.

Todos os participantes credenciados estarão isentos do pagamento de taxas de visto.

Voos

A ampliação da malha aérea em Belém está em andamento e já estão garantidos voos internacionais diretos desde Lisboa (PT), Fort Lauderdale (EUA), Miami (EUA), Caiena (GF) e Paramaribo (SR).

Mais informações serão divulgadas ao longo dos meses