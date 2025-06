Organizações já podem manifestar interesse por pavilhões na área oficial e restrita da COP 30

As organizações que pretendem montar seus pavilhões e escritórios de delegação na Blue Zone da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) já podem manifestar interesse no espaço. O edital para manifestação foi aberto nesta semana e o prazo para fazer as solicitações segue até dia 2 de julho.

Conforme informações divulgadas pelo Governo do Pará, esses espaços são voltados para países e instituições credenciadas junto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e que devem apresentar, dutante o evento, as ações climáticas sustentáveis e a cultura de seus territórios.

A Blue Zone é a área oficial e restrita da Conferência das Partes (COP). Nela, ocorrem as negociações diplomáticas e também diversas atividades organizadas pelos países e instituições participantes. Nos pavilhões, as delegações participantes apresentam projetos, ações climáticas, soluções sustentáveis, além de exposições culturais e gastronômicas dos territórios representados.

O Governo do Pará explica que, inicialmente, os espaços para pavilhões e escritórios na Blue Zone são destinados a um público específico, formado por observadores credenciados, instituições reconhecidas pela UNFCCC e representantes das partes signatárias da Convenção. Após a análise das manifestações de interesse desse público prioritário, a abertura poderá ser estendida a outros participantes.

“A abertura dos pavilhões, da inscrição, para acesso ao pavilhão, é um momento importante porque os países, as 196 partes que compõem as Nações Unidas, querem mostrar as suas culturas, as suas ações de combate ao aquecimento global, querem mostrar as suas comidas", declarou a coordenadora do Núcleo COP 30 do Estado do Pará, Brenda Maradei.

Nesse sentido, ela ressalta que os pavilhões contribuem para toda a diversidade e o intercâmbio cultural durante a COP. "Cada país, de diferentes lugares e territórios, nesses pavilhões, apresenta um pouco, divulga, mostra um pouco de tudo, de toda a riqueza e beleza de cada território, de cada região. Então, a gente tem apresentações gastronômicas, culturais, muitas reuniões de negócios dentro dos pavilhões, além de apresentações de projetos e soluções. É um processo realmente enriquecedor”, ressalta.

Para manifestar seu interesse e obter mais detalhes sobre os critérios de participação, as organizações podem acessar o site oficial da COP 30: https://cop30.br.

Segundo Maradei, a área da Blue Zone costuma ser bastante disputada. “É uma área em que os participantes gostam muito de transitar. Você vê em um mesmo espaço diferentes soluções ambientais, educacionais, diferentes ações sendo realizadas no mundo todo. Então, oportunizar isso é interessante e ter isso na nossa capital, na cidade de Belém, para que todos possam compreender de fato, viver e perceber o que é a Amazônia, é precioso".