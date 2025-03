Conferência da ONU em Belém debaterá segurança humana e justiça climática

Belém sediará a Conferência de Alto N ível das Nações Unidas sobre Segurança Humana e Justiça Climática, evento promovido pelo Comitê Permanente da América Latina para a Prevenção do Crime (COPLAD), vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU), em parceria com o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). Programado para o dia 7 de abril deste ano, o encontro visa contribuir para os debates da 3 0ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 20), por meio da discussão de estratégias integradas de governança e cooperação multilateral.

Conforme informações divulgadas pelo MPPA, a pauta inclui a redução dos impactos humanos decorrentes de eventos climáticos extremos e a aceleração da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, com foco especial na Amazônia. O evento vai ser realizado no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, e contará com quatro sessões plenárias, além de uma cerimônia de abertura e encerramento. As discussões serão conduzidas por autoridades nacionais e internacionais, abordando temas como justiça climática, criminalidade na Amazônia, desenvolvimento urbano sustentável e inclusão social.

Participantes e Coordenação

A coordenação regional do evento é do procurador-geral de Justiça do Pará, César Mattar Jr. O presidente de honra é o ministro Luiz Edson Fachin, enquanto o governador Helder Barbalho atuará como presidente da conferência. O comitê organizador também conta com especialistas do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento do Delinquente (ILANUD) e do Instituto de Altos Estudos Sobre a América Latina da Universidade Sorbonne (Paris 3).

Entre os palestrantes confirmados estão Nancy Andrighi, ministra do Superior Tribunal de Justiça, e Gilles Charbonnier, magistrado da França. O evento também contará com a participação de representantes da ONU, especialistas em direito ambiental e economia sustentável.

Como Participar

A conferência será realizada em português e inglês, com entrada gratuita para o público. O evento é aberto para inscrição ao público e os interessados podem se inscrever por meio da página do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) do Ministério Público do Estado do Pará. Todas as informações e atualizações podem ser acompanhadas pelo site do MPPA.

Veja aqui a programação do evento

Sessão Solene de Abertura (8h45 - 9h55)

Pronunciamentos de autoridades, incluindo o ministro Luiz Edson Fachin, o governador Helder Barbalho e o procurador-geral de Justiça do Pará, César Mattar Jr.

Presença de especialistas como Emma Torres (ONU) e Jonathan Granoff (Prêmio Nobel da Paz).

Sessões Plenárias:

Primeira Sessão (10h - 10h58): Combate à criminalidade na Amazônia.

Segunda Sessão (11h - 11h58): Justiça climática e coesão social.

Terceira Sessão (14h45 - 15h42): Desenvolvimento de cidades inteligentes na Amazônia.

Quarta Sessão (15h45 - 16h50): Esporte como ferramenta de inclusão social.

Encerramento (17h - 18h):

Sessão conduzida pelo ministro Kassio Nunes Marques, com leitura da Declaração de Belém – Pacto para o Futuro da Amazônia.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)