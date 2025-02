ONG fundada por Al Gore abre inscrições para formação gratuita de lideranças climáticas em Belém

Belém será palco de um treinamento internacional para formação de novos líderes climáticos, promovido pelo The Climate Reality Project, organização sem fins lucrativos fundada pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore.

O evento, que acontece em março, integra os preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), marcada para novembro na capital paraense. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online no site da organização.

O treinamento faz parte do Reality Tour, programa que busca formar novos líderes climáticos e incentivar ações ambientais. Al Gore fará uma apresentação em 12 idiomas utilizando tecnologia de inteligência artificial da Metaphysic. O objetivo é ampliar o acesso ao conteúdo sobre impactos e soluções para a crise climática.

“Este é um momento crítico para avaliar o progresso climático desde o Acordo de Paris e reconhecer as medidas urgentes que ainda precisamos tomar para resolver a crise climática”, destacou Al Gore, fundador e presidente do Conselho do Climate Reality.

VEJA MAIS

Alerta climático

Com o aumento das emissões de gases de efeito estufa e das temperaturas globais, há um risco crescente de que as metas de redução de emissões até 2030 não sejam atingidas. O Reality Tour busca engajar cidadãos globais a pressionar os setores público e privado por ações concretas durante a COP 30 e além.

“A crise climática está se agravando mais rápido do que nossas ações para combatê-la. Este é o momento de revitalizar a liderança global e capacitar pessoas para pressionar por medidas urgentes”, afirmou Al Gore.

Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), as emissões precisam ser reduzidas em 43% até 2030 para cumprir as metas do Acordo de Paris. No entanto, os níveis de emissões continuam subindo, tornando a COP 30 uma oportunidade crucial para intensificar a ambição climática global.

Programação do treinamento

Os treinamentos ocorrerão em três formatos:

Treinamentos presenciais globais – De 28 a 30 de março em Paris, cidade onde foi firmado o Acordo de Paris. Em 2025, também serão realizados no Rio de Janeiro (Brasil), Nairóbi (Quênia) e Ulaanbaatar (Mongólia).

– De 28 a 30 de março em Paris, cidade onde foi firmado o Acordo de Paris. Em 2025, também serão realizados no Rio de Janeiro (Brasil), Nairóbi (Quênia) e Ulaanbaatar (Mongólia). Treinamentos locais – No Brasil, a atividade será em Belém no dia 29 de março. No mesmo dia, haverá capacitações no Canadá, Filipinas e África do Sul. Em 5 de abril, o evento será realizado em Fiji, Índia, Indonésia, Japão e México.

– No Brasil, a atividade será em Belém no dia 29 de março. No mesmo dia, haverá capacitações no Canadá, Filipinas e África do Sul. Em 5 de abril, o evento será realizado em Fiji, Índia, Indonésia, Japão e México. Experiência Global Online – Plataforma digital com conteúdos do treinamento global em Paris. Os participantes poderão acompanhar a apresentação de Al Gore em 12 idiomas até a COP 30.

Os inscritos nos treinamentos presenciais se tornarão membros do Corpo de Liderança do Climate Reality, rede que reúne apoiadores da causa climática em todo o mundo.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)