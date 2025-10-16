Comissão discute participação indígena nas decisões da COP 30

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados vai realizar, na próxima terça-feira (21), uma audiência pública para debater a participação dos povos indígenas nas decisões da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O encontro está marcado para as 10h, no plenário 2 da Câmara.

O debate foi proposto pela deputada Duda Salabert (PDT-MG), que preside a Subcomissão Especial da COP 30. Segundo a parlamentar, o objetivo é garantir que os povos indígenas tenham voz ativa nas negociações que serão realizadas durante a conferência, marcada para novembro, em Belém (PA).

Duda destacou que as terras indígenas desempenham papel fundamental no combate ao desmatamento e na preservação ambiental, apresentando os melhores índices de conservação do país.

“É fundamental que os povos indígenas, por meio de suas organizações representativas, ocupem espaços relevantes nas negociações climáticas, nesta e nas próximas COPs”, afirmou a deputada.

A audiência faz parte das ações preparatórias do Congresso Nacional para discutir a agenda ambiental e o papel do Brasil nas discussões globais sobre o clima.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia