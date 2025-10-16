Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Obras para a COP 30 em Belém estão 98% concluídas, afirma governador Helder Barbalho

Governador informou ainda que a COP 30 já conta com 57 mil inscritos e expectativa de participação de representantes de 196 países

Thaline Silva*
fonte

Entre as obras ainda em andamento, Helder destacou a construção de uma ponte de 600 metros, prevista para ser inaugurada na próxima semana (Foto: Marco Santos | Agência Pará)

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirmou nesta quarta-feira (15) que 98% das obras previstas para a 30ª Conferência do Clima da ONU (COP 30) já foram concluídas. A declaração foi feita durante o CNN Talks – COP 30, realizado em Brasília, que reuniu autoridades e especialistas da agenda ambiental.

Segundo o governador, o estado executou R$ 5 bilhões em investimentos voltados à infraestrutura e à preparação da capital paraense para o evento, que será sediado em Belém em menos de um mês. “Neste momento, faltando um pouco menos de 30 dias, estamos com 98% de todas as obras prontas. Em um ano e meio, todos os R$ 5 bilhões de investimentos foram executados”, disse.

VEJA MAIS 

image Justiça climática é tema de cartilha lançada por UFPA e OAB
Cartilha “Justiça Climática na Amazônia” está disponível gratuitamente na internet

[[(standard.Article) SB COP reúne 48 projetos de soluções múltiplas de descarbonização vindos de países diversos]]

Entre as obras ainda em andamento, Helder destacou a construção de a ponte de Outeiro, de 600 metros, prevista para ser inaugurada na próxima semana. A estrutura vai facilitar o deslocamento para a área onde estarão ancorados os navios de cruzeiro que servirão de hospedagem durante a conferência.

Também está programada para a próxima semana a entrega da ampliação do aeroporto internacional de Belém, que teve investimento superior a R$ 400 milhões e deve duplicar sua capacidade operacional.

O governador informou ainda que a COP 30 já conta com 57 mil inscritos e expectativa de participação de representantes de 196 países.

O encontro promovido pela CNN Brasil ocorre logo após a Pré-COP oficial e tem como objetivo antecipar os principais debates que serão tratados na conferência.

A COP 30 será realizada em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro, e deve reunir líderes globais, representantes de organizações internacionais e da sociedade civil para discutir estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP 30

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda