Obras para a COP 30 em Belém estão 98% concluídas, afirma governador Helder Barbalho

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirmou nesta quarta-feira (15) que 98% das obras previstas para a 30ª Conferência do Clima da ONU (COP 30) já foram concluídas. A declaração foi feita durante o CNN Talks – COP 30, realizado em Brasília, que reuniu autoridades e especialistas da agenda ambiental.

Segundo o governador, o estado executou R$ 5 bilhões em investimentos voltados à infraestrutura e à preparação da capital paraense para o evento, que será sediado em Belém em menos de um mês. “Neste momento, faltando um pouco menos de 30 dias, estamos com 98% de todas as obras prontas. Em um ano e meio, todos os R$ 5 bilhões de investimentos foram executados”, disse.

Entre as obras ainda em andamento, Helder destacou a construção de a ponte de Outeiro, de 600 metros, prevista para ser inaugurada na próxima semana. A estrutura vai facilitar o deslocamento para a área onde estarão ancorados os navios de cruzeiro que servirão de hospedagem durante a conferência.

Também está programada para a próxima semana a entrega da ampliação do aeroporto internacional de Belém, que teve investimento superior a R$ 400 milhões e deve duplicar sua capacidade operacional.

O governador informou ainda que a COP 30 já conta com 57 mil inscritos e expectativa de participação de representantes de 196 países.

O encontro promovido pela CNN Brasil ocorre logo após a Pré-COP oficial e tem como objetivo antecipar os principais debates que serão tratados na conferência.

A COP 30 será realizada em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro, e deve reunir líderes globais, representantes de organizações internacionais e da sociedade civil para discutir estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia