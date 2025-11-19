Com escolas em recesso, colônias de férias animam crianças durante o período da COP 30

Com a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) movimentando Belém, os estudantes da capital, Ananindeua e Marituba ganharam um recesso escolar de 5 a 21 de novembro, conforme o Decreto estadual Nº 4.348. Com as crianças em casa e muitos pais ainda na rotina de trabalho, surge o desafio de manter todo mundo ocupado e feliz. Uma saída prática, e divertida, são as colônias de férias, que, na última semana da COP, ainda oferecem atividades variadas para preencher os dias e gastar a energia.

Uma das opções é a Colônia de Férias "Amazônia Aventura", que oferece uma programação de aventura e contato com a natureza no Parque Estadual do Utinga. A iniciativa, voltada para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, sege até o dia 21, e já começa uma turma nova nesta quarta-feira (19). O investimento para o pacote da semana inteira é de R$ 180.

O pacote da colônia inclui uma série de atividades lúdicas e de aventura, garantindo diversão e aprendizado. Entre os destaques da programação estão rapel e tirolesa para os pequenos que buscam adrenalina com segurança. Tem também Caça ao Tesouro Pirata e jogos, além de uma trilha ecológica, onde as crianças terão a experiência de conhecer a flora e fauna do parque. As turmas são divididas conforme a faixa etária dos participantes. O objetivo é incentivar uma maior integração social e uma convivência mais harmoniosa com o meio ambiente, proporcionando uma melhor qualidade de vida.

Outra opção é a “Colônia da COP Fun Fit”, que oferece uma programação intensa para crianças de 4 a 10 anos, até o dia 21 de novembro. Por lá, a diversão passa por atividades recreativas, oficinas, shows de mágica, pintura e até dia molhado. A colônia também aposta em ações sustentáveis com materiais recicláveis para ensinar, de forma leve e lúdica, temas ligados à COP 30.

O investimento para a semana completa é de R$ 249, mas, nos últimos dias da programação, também é possível pagar por diária, que custa R$ 79. As atividades acontecem pela manhã, das 8h30 às 12h, ou à tarde, das 14h30 às 18h, em uma das três unidades: avenida Duque de Caxias, travessa Castelo Branco ou rua Curuçá.

Já para quem quer fugir do calor e aproveitar um espaço com piscina, o Pará Clube também oferece uma colônia de férias especial da COP, com programação até a próxima quinta-feira (20). As manhãs, de 8h às 12h, tem atividades com competições, oficinas e banho de piscina. Para quem ainda quiser entrar na brincadeira, o valor da diária nos últimos dias é de R$ 70, e as inscrições seguem abertas.

Serviço

Colônia de Férias "Amazônia Aventura"

De 19 a 21 de novembro (Quarta a Sexta)

Local: Parque Estadual do Utinga, Belém

Público: Crianças de 6 a 14 anos

Contato para inscrições: (91) 8539-1884

Valor: R$ 180 (semana inteira)

Colônia da COP Fun Fit

De 10 a 21 de novembro

Local: Fun Fit, em qualquer uma das três unidades (avenida Duque de Caxias, travessa Castelo Branco ou rua Curuçá)

Contato para inscrições: unidade Duque - (91) 99269-2010, unidade Castelo: (91) 98178-1462, unidade Umarizal: (91) 98438-2810.

Valor: R$ 79 (diária)

Colônia de Férias COP Pará Clube

De 10 a 20 de novembro

Local: Pará Clube (Tv. Lomas Valentinas, 1507 - Marco)

Contato para inscrições: (91) 98183-6083

Valor: R$ 70 (diária)