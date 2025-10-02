Coletiva sobre obras da COP 30 destaca cronograma, planejamento e legado

Na manhã desta quinta-feira, 2, autoridades federais e estaduais concederam coletiva de imprensa para detalhar o andamento das obras relacionadas à realização da 30° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a ser realizada em Belém, em novembro. O encontro ocorreu no prédio da Economia Criativa, no Parque da Cidade, antes da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva às intervenções realizadas para o evento.

Durante a coletiva, a equipe técnica apresentou o cronograma das principais entregas, assegurando que as obras prioritárias estarão concluídas dentro dos prazos. Os projetos envolvem melhorias em infraestrutura, mobilidade urbana, espaços de recepção internacional e iniciativas sustentáveis, que visam não apenas atender às necessidades da conferência, mas também deixar benefícios permanentes para a população.

“Transformar a nossa capital a partir desse evento em um local que as pessoas terão como referência e aproveitando as nossas vocações para o turismo religioso, de negócios, então é uma nova realidade para o nosso estado. O Governo do Estado e Federal junto com os parceiros trabalharam em mais 30 obras quase que simultâneas para que pudéssemos chegar nesse momento com todas as obras em mais de 90% executadas”, destacou o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira.

Outro ponto foi a geração de empregos, segundo o secretário Adler Silveira, as intervenções abriram 5 mil postos de trabalho. (Igor Mota / O Liberal)

Os porta-vozes ressaltaram que o planejamento é voltado para garantir eficiência e legado. Entre os pontos destacados, estão a modernização viária, macrodrenagem e hospedagem. Outro ponto foi a geração de empregos, segundo o secretário Adler Silveira, as intervenções abriram 5 mil postos de trabalho.

“Vamos fazer uma COP fantástica no coração da Amazônia, são nove milhões de pessoas que vivem na nossa região e que terão mais capacidade de geração de renda, desenvolvimento, transformando a qualidade de vida, foi um golaço do presidente Lula trazer esse evento para a nossa capital para que o mundo possa entender o que significa a floresta Amazônica”, destacou Adler.

Para Carlos Carboni, diretor da Itaipu Binacional, a realização da COP no Brasil representa uma oportunidade única de projetar o país no cenário internacional, mas também de consolidar avanços internos em sustentabilidade, inclusão social e desenvolvimento econômico. “Só aqui na Amazônia são mais de 25 milhões de pessoas e é uma oportunidade de mostrarmos para o mundo este bioma que temos aqui e precisamos preservar cuidando das pessoas.”

Os porta-vozes ressaltaram que o planejamento é voltado para garantir eficiência e legado (Igor Mota / O Liberal)

Na coletiva, o diretor de projetos para a COP 30, Olmo Borges Xavier, apontou que as obras vão impulsionar o turismo e a economia da região e deixar um legado de infraestrutura com a recuperação de 14 canais. “Dois deles financiados pela Itaipu como o canal da Doca e o Parque São Joaquim e os outros 12 com financiamentos do BNDES em uma parceria com o Governo do Estado onde conseguimos impactar pelo menos 500 mil pessoas, um terço da cidade sendo beneficiada.”

Já para o subsecretário de Ciência e Tecnologia para a Amazônia do Ministério da Ciência e Tecnologia, Dorival da Costa dos Santos, a realização da COP 30 também deixa como marca a educação. “Nós colocamos R$20 milhões nessa beleza que é o Museu das Amazônias, porque são diversas as amazônias. O museu vem para mostrar o que temos de positivo, a nossa biodiversidade, a nossa cultura. Não podemos falar de enfrentamento à crise climática, em desenvolvimento social justo sem ciência e tecnologia.”

Visita do presidente Lula

Nesta quinta, 2, e sexta-feira, 3, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agendas em Belém para visitar as obras integradas para a realização da COP 30. À tarde ele visita as instalações da Estação de Tratamento de Esgoto Una, no bairro Telégrafo e depois, às 18h30, participa da cerimônia de anúncio de investimentos em drenagem e inauguração do Parque Linear da Nova Doca.

Na sexta-feira, às 9h20, ele vai visitar as obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União. Depois, às 11h, confere as obras do Porto Futuro II, complexo cultural e de lazer em fase de conclusão. Ele percorre o Museu das Amazônias, espaço dedicado a valorizar a ciência e a tecnologia das Amazônias. Ainda no Porto Futuro II, o presidente Lula vai visitar as obras do Centro Gastronômico e do Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia. À tarde, a partir das 13h, o presidente Lula vai vistoriar o Parque da Cidade, local que vai sediar os eventos da COP 30.