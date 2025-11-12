Casa da Ciência do Emílio Goeldi tem 40 eventos com foco na Amazônia; veja a programação completa

O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), em Belém, recebe uma extensa programação de mais de 40 eventos na recém-inaugurada Casa da Ciência, durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30). A maratona de atividades, que iniciou na terça-feira (11) e se estenderá até a sexta-feira (21), inclui palestras, painéis e mesas-redondas focadas em iniciativas tecnológicas, sociais e ambientais desenvolvidas na região amazônica. O evento busca promover o debate sobre soluções inovadoras para os desafios climáticos e sustentáveis. Para participar e acessar o calendário completo de atividades, o público deve acessar o link de inscrição disponibilizado pela organização.

A agenda de debates contará com sessões diárias e interdisciplinares. Os temas em destaque incluem desde a resiliência climática e a educação científica até o papel da inteligência artificial nos sistemas de alerta e a aplicação de soluções baseadas na natureza. O foco do evento abrange ainda assuntos críticos como a gestão hídrica, o combate à desertificação, a segurança alimentar, a energia sustentável e a bioeconomia.

Especialistas de diversas instituições, como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), estão entre os palestrantes. Serão discutidos os desafios da transição energética para um Brasil sustentável e os impactos das mudanças climáticas na produção agrícola e nos biomas brasileiros. A programação completa, detalhada a seguir, mostra a diversidade de painéis e a relevância dos tópicos para a região e o país.

Confira a programação completa de mesas-redondas e painéis

Quinta-feira (13)

Palestra Magna, às 9h: Open Data: The Brazilian Experience, com a participação de Marcos Antonio Chamon (AEB).

Mesa redonda 1, às 9h30: "Space technology-based solutions: how to integrate international efforts for climate mitigation?". Com a moderação de Márcia Alvarenga dos Santos (AEB) e participação de Aboubakar Mambimba Ndjoungui (AGEOS), Frank Martin e Clemente Mathieu Jacques (ESA), Chris Chilcott (CSIRO) e representante da UKSA.

Mesa redonda 2, às 10h50: Space, Technology and Innovation: Space-Based Solutions for Environmental Monitoring. Com moderação de Leila Fonseca (AEB) e participação de Cesar Guerreiro Diniz, Rafael Campos Mordente, Antonio José Ferreira Machado e Silva, Heitor Eduardo Ferreira Filpi e Sarita da Cunha Marques Severeien (Suzano).

Palestra Magna, às 14h: Os Desafios da Transição Energética para o Brasil Sustentável. Com participação de Daniel Gomes de Almeida Filho (MCTI) e Rafael Lucchesi (TUPY).

Mesa redonda 1, às 14h30: Aplicações do Biogás na Agroindústria Brasileira. Moderação: Daniel Gomes de Almeida Filho (MCTI). Participantes: Clovis Zapata (UNIDO), Rogerio Meneghetti (ITAIPU), Felipe Marques (CIBiogás) e Ana Paula Bernardes (FESPSP).

Mesa redonda 2, às 16h: Combustíveis Sustentáveis / SAF e Hidrogênio. Moderação: Sérgio Peres Ramos da Silva (UPE). Participação: Tassia Lopes Junqueira (CNPEM), Lilian Melo Barreto (Petrobras) e Laís Forti Thomaz (MME).

Sexta-feira (14)

Palestra Magna, às 9h: Impacto potencial da produção agrícola frente às mudanças climáticas no Brasil: padrões e implicações atuais, futuras e oportunidades. Com participação de Eduardo Assad (FGV).

Mesa redonda, às 9h30: Mudanças climáticas e impactos na produção de grãos. Moderação: Eduardo Assad (FGV). Participação: Antônio Márcio Buainain (UNICAMP), Carlos Eduardo Cerri (Esalq), Alessandro Carioca de Araujo (Embrapa) e José Francisco de Carvalho Gonçalves (INPA).

Painel, às 14h: Energy Transition: Offshore Renewables. Participantes: Segen Estefen (INPO), Prof. Yasuyuki Ikegami (Saga University, Japan) e Ms. Amisha Patel Global Offshore Wind Alliance (GOWA).

Mesa redonda 1, às 14h30: Economia Azul e Mudanças Climáticas. Moderação: Andrei Polejack (INPO). Participação: Flávio Andrade (Oceanpact), Claire Jolly (OCDE), Nabil Kadri (BNDES) e Michelle Voyer (UOW).

Mesa redonda 2, às 16h: O legado do Oceans20 no âmbito do G20 Social e potenciais futuras contribuições no enfrentamento às mudanças do clima. Moderação: Janice Trotte-Duhá (INPO). Participação: Gilbert Siko (IOC), Kilaparti Ramakrishna (Woods HOI) e Erik Giercksky (ONU).

Mesa redonda 3, às 17h: Ciência e Cultura Oceânica como agentes de transformação para a crise climática. Moderação: Leandro Pedron (INPO). Participação: Fabio Eon (UNESCO), Ronaldo Christofoletti (UNIFESP), Marinez Scherer (UFSC) e Thauan dos Santos (UFRJ).

Segunda-feira (17)

Palestra Magna, às 9h: Contribuições da Amazônia ao combate às mudanças climáticas. Com Marilene Correa (UFAM).

Mesa redonda 1, às 9h30: Adaptações às Mudanças Climáticas – Soluções baseadas na natureza. Moderação: Marlucia Martins (MPEG). Participação: Jean Ometto (INPE), Arnaldo Carneiro (OTCA), Ayan Santos Fleischmann (IDSM), Fernanda Wernech (INPA) e Everaldo Souza (UFPA).

Mesa redonda 2, às 11h: Justiça climática nos territórios amazônicos, focada em populações tradicionais, impactos de eventos extremos e conhecimento tradicional e científico. Moderação: Dorival da Costa dos Santos (MCTI). Participação: Laercio Namikawa (INPE), Vinícius Zanatto (IDSM), Claudia López-Garcés (MPEG) e João Valsecchi (IDSM).

Palestra Magna, às 14h: Vulnerabilidades do bioma Amazônico. Com Philip Fearside (INPA).

Mesa redonda 1, às 14h30: Biodiversidade e restauração ecológica. Moderação: Alessandra Gomes (INPE). Participação: Danielle Celentano (ISA), Emiliano Ramalho (IDSM), Sâmia Nunes (ITV) e Rogério Gribel (INPA).

Mesa redonda 2, às 16h: A Comunicação Científica Amazônica no combate ao negacionismo climático. Moderação: João Valsecchi (IDSM). Participação: Luiza Magalli Pinto Henriques (INPA), Mayara Larrys Nogueira (MPEG), Sue Costa (MPEG) e Angelo Martins Junior (Univ. Birmingham).

Terça-feira (18)

Palestra Magna, às 9h: Projeção dos Impactos Climáticos nos Biomas Brasileiros. Com Adalberto Val (INPA).

Mesa redonda 1, às 9h30: A Biodiversidade no Desenvolvimento da Bioeconomia. Moderação: Bruno Nunes (MCTI). Participação: Edel Moraes (MMA), Danilo Fernandes (UFPA), Braunilia Aurora (Povo Baniwa) e Davila Suellen Souza Correa (IDSM).

Mesa redonda 2, às 10h30: A Bioeconomia como Impulsionadora da Neoindustrialização e da Transformação Ecológica da Economia Brasileira. Moderação: Henrique Vasquez (Finep). Participação: Mario Murakami (CNPEM), Julia Cruz (MDIC), Marcelo Poppe (CGEE) e Lara Ramos (WTT).

Palestra Magna, às 14h: A Contribuição da Ciência para as políticas nacionais da mudança do Clima. Com Mercedes Bustamante (UNB).

Mesa redonda 1, às 14h30: O papel da ciência para as políticas de mudanças climáticas. Moderação: Osvaldo Moraes (MCTI). Participação: Aloisio Lopes de Melo (MMA), Virginia de Ângelis (MPOG), Pedro Ivo (MRE) e representante da RNP (a confirmar).

Mesa redonda 2, às 15h30: Papel das Instituições de Ensino Superior no Enfrentamento das Mudanças Climáticas. Moderação: Marília Pimentel (UNIR). Participação: Jorge Audy (ABRUC), José Ticianelli (UFRR), Cicilia Raquel Maia Leite (UERN) e Ana Paula Palheta (IFPA).

Quarta-feira (19)

Palestra Magna, às 11h: Os efeitos das mudanças climáticas no processo de desertificação e degradação do solo. Com Yasmine Fouad (UNCCD).

Mesa redonda, às 12h: Terras secas: impactos sociais e econômicos das mudanças climáticas nos territórios brasileiros e da América Latina. Moderação: Inácio Arruda (MCTI). Participação: Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins (Funceme), Cesar Moralles (CEPAL), Francisco Do O' Lima (Univ. Reg. Cariri), Haroldo Almeida (ASA) e Jean-Luc Chotte (IRD).

Palestra Magna, às 14h: Diplomacia Científica para o Desenvolvimento Sustentável. Com Carlos Eduardo Higa Matsumoto.

Mesa redonda, das 14h30 às 17h: Clima e Biodiversidade Amazônica. Moderação: Adriana Thomé (MCTI). Participação: parte 1 - Henrique dos Santos (INPA), Émilie Coudel (CFBBA), Sonke Saehle (ATTO), Richrad Bett (Amazon Face). Parte 2 - Lu Xi (CBERS), Alexander Turra (IAI), Antonio Miguel Monteiro (INPE) e Vanessa Grazziotin (OTCA).

Quinta-feira (20)

Palestra Magna, às 9h: Emergência Climática, Segurança Hídrica e Gestão Adaptativa. Com Suzana Montenegro (APAC).

Mesa redonda, às 10h: Extremos Climáticos e Impactos nos Recursos Hídricos no Brasil. Moderação: Suzana Montenegro (APAC). Participação: Eduardo Mario Mendiondo (USP), Eduardo Sávio Martins (Funceme), Paulo Pontes (ITV) e Ronaldo Mendes (UFPA).

Palestra Magna, às 14h: Mudanças Climáticas e Saúde Mental. Com Flavio Pereira Kapczinski (UFRGS).

Mesa redonda, às 15h: Mudanças Climáticas e Saúde. Moderação: Célia Regina da Silva Garcia (USP). Participação: Bruno Caramelli (USP), Lívia Casseb (MS), Cintya Souza (MS), Giselle Maria Rachid Viana (MS), Tânia do Socorro Souza Chaves (MS) e Irene Soares (USP).

Sexta-feira (21)

Palestra Magna, às 9h: Os Desafios na Ciência das Mudanças Climáticas. Com Paulo Artaxo (USP).

Mesa redonda, às 9h30: Estratégias de mitigação e adaptação climática viáveis do ponto de vista da ciência. Moderação: Aldenize Xavier (UFOPA). Participação: Márcia Barbosa (UFRGS), Moacir Araújo Filho (UFPE), Dácio Roberto Matheus (UFABC) e Christiano Peres Coelho (UF Jataí).

Painel Científico da Amazônia, às 14h: Assessment Report. Carlos Nobre (PSA) e Emma Torres (PSA).

Mesa redonda 1, às 15h: Como Aumentar Nossa Resiliência e os Avanços Tecnológicos. Moderação: Jorge Audy (ABRUC). Participação: Francisco Ribeiro da Costa (UNIFESSPA), Fernando Rizzo (CGEE) e Airton Sieben (UFNT).

Mesa redonda 2, às 16h: Como Envolver as Populações Locais e as Tecnologias Sociais no Enfrentamento das Mudanças Climáticas. Moderação: Sandra Goulart Almeida (UFMG). Participação: Gilmar Pereira da Silva (UFPA), Francisco Do O' Lima (Univ. Reg. Cariri) e Giorgina Gonçalves dos Santos (UFRB).