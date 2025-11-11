Terceiro dia da COP 30 debaterá transição justa, bioeconomia e combate à desinformação climática

O terceiro dia da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), nesta quarta-feira (12/11), em Belém (PA), será marcado por uma intensa agenda de debates sobre transição justa, integridade da informação e ampliação da bioeconomia. A programação oficial do evento da ONU reúne representantes de governos, organizações internacionais e movimentos sociais em mais de uma centena de painéis, reuniões e coletivas.

Logo pela manhã, às 9h, ocorre o Diálogo de Alto Nível do Centro de Baku, organizado pela Presidência da COP, para discutir a cooperação internacional em mitigação e adaptação climática. Paralelamente, a União de Cientistas Preocupados (UCS) realiza uma coletiva sobre a integridade da informação e o enfrentamento à desinformação ambiental — tema que tem ganhado relevância diante da proliferação de notícias falsas sobre políticas climáticas.

Entre os destaques da manhã, a agenda da presidência também inclui o evento “Empregos e Competências para a Nova Economia”, voltado à criação de uma transição climática centrada nas pessoas. Outras discussões abordam economia circular, cidades e regiões que impulsionam o clima e a biodiversidade e alertas precoces para todos, reforçando a importância de sistemas de resposta rápida a desastres.

A partir das 10h, ganham espaço as negociações técnicas, como a mesa redonda da Sétima Geração do LCIPP, que promove o intercâmbio de conhecimento intergeracional, e o diálogo sobre ambição climática previsto no Artigo 6.2 do Acordo de Paris. Também estão na pauta discussões sobre prevenção e resposta a eventos extremos, acesso à água potável em comunidades vulneráveis e o papel da inteligência artificial na agricultura resiliente.

Durante a tarde, o foco se volta para o fortalecimento das alianças globais. A presidência promove o painel “Aprimorando a Ação Climática: Governança Multinível para Acelerar a Implementação”, seguido do debate “Caminhos para a Expansão da Bioeconomia em Escala Global”, que discute o papel das florestas tropicais e dos bioprodutos na economia de baixo carbono. A programação inclui ainda o lançamento do Plano para Acelerar Soluções (PAS), em reunião ministerial de alto nível.

A juventude também marca presença com o evento #JuventudePelaAdaptação, que lança recomendações globais sobre as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs). Já organizações indígenas e comunitárias participam de painéis sobre financiamento climático direto e caminhos tradicionais para adaptação às mudanças climáticas.