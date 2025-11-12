Projeto 'Uma Noite no Museu' retorna com novos espaços e programação especial durante a COP 30

Após a realização das edições de 2023 e 2024, o projeto “Uma Noite no Museu” voltou. Promovida pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), a iniciativa retoma o circuito noturno de visitação em museus e memoriais do Estado, desta vez com novos espaços participantes.

Nesta sexta-feira (14), o público poderá reviver a experiência de explorar a arte e a história paraense em um passeio noturno, com todos os espaços abertos até 22h e entrada gratuita.

Programação ocorre durante a COP30

A edição deste ano acontece em meio à realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A programação reforça a cultura como parte essencial da agenda de sustentabilidade e da valorização da Amazônia urbana.

Entre os novos participantes estão o Museu das Amazônias e a Caixa Cultural Belém, ambos no Complexo Porto Futuro. Também integram o circuito o Centro Cultural Banco da Amazônia (Basa), o Centro Cultural Bienal das Amazônias, o Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), além do Museu da Universidade Federal do Pará (UFPA) e da Galeria de Arte (GAU), localizados no Complexo Mercedários.

Exposições destacam arte e sustentabilidade

No Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, o público poderá visitar a Casa Vozes dos Oceanos — projeto da família Schurmann —, a exposição “Do Rio ao Mar”, do fotógrafo Luiz Braga, e a AquaPraça, praça flutuante instalada na Baía do Guajará.

O Museu do Forte apresenta acervo arqueológico de povos originários na área externa do Forte do Presépio e na Sala Guaimiaba. Já o Museu de Arte Sacra exibe as mostras fotográficas “Climate Elders” e “Caminhos para Belém: o amor que flui com a água”.

Roteiro inclui novos espaços e mostras inéditas

O Museu do Círio traz a mostra “Círio: Festa em Movimento”, que reúne artefatos da celebração religiosa e profana. O Museu do Estado do Pará (MEP) apresenta as exposições “O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia – Arte, Ciência e Sustentabilidade” e “Você já escutou a Terra?”, com curadoria do líder indígena e escritor Ailton Krenak.

No Museu da Imagem e do Som (MIS), o destaque é a mostra “Claudia Andujar – Cosmovisão”, exibida pela primeira vez fora de São Paulo. Também estarão abertos o Centro Cultural Palacete Faciola e o Parque Cemitério Soledade, ampliando o roteiro de visitação.

“Cultura é parte da vida da Amazônia”, diz Ursula Vidal

A secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, destaca que o projeto nasceu com o propósito de ampliar o acesso do público aos museus e democratizar o consumo de arte.

“Na primeira edição, mais de 20 mil pessoas visitaram nossos equipamentos museais em uma única noite. Desde então, recebemos inúmeros pedidos para o retorno do projeto. É muito simbólico que ele volte agora, durante a COP30, quando Belém se afirma como vitrine mundial da cultura e da sustentabilidade”, afirmou.

Ela acrescenta que a iniciativa consolida a cultura como parte fundamental da experiência urbana e amazônica.

“A cultura é uma dimensão essencial da vida na Amazônia. O projeto promove o acesso, o pertencimento e o orgulho de viver em uma cidade que valoriza sua história, sua arte e suas memórias”, completou a titular da Secult.

Para Ursula, o evento é um convite para redescobrir Belém. “‘Uma Noite no Museu’ aproxima o público dos nossos espaços de memória e celebra essa Amazônia diversa e criadora, que se revela em cada exposição. Estamos esperando por todos em nossos museus”, conclui.

Serviço

Uma Noite no Museu

Data: sexta-feira, 14

Horário: até às 22h

Entrada gratuita